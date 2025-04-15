صحة الجيزة: الجدري المائي يهدد الأطفال في نهاية الشتاء وبداية الربيع

أكدت مديرية الصحة بالجيزة أنه مع تقلبات الطقس بين نهاية فصل الشتاء وبداية فصل الربيع، يزداد انتشار فيروس الجدري المائي، خاصة بين الأطفال.

وأضافت أن هذا المرض شديد العدوى يمكن أن يسبب طفحًا جلديًا وحكة وحمى، مما يؤثر على صحة وراحة الأطفال.

وأعلنت مديرية الصحة بالجيزة عن زيادة ملحوظة في حالات الجدري المائي خلال الفترة الأخيرة، وهي الفترة التي تشهد تغيرات جوية متقلبة، مشيرة إلى أن هذه الفترة تعتبر بيئة خصبة لانتشار الفيروس.

أعراض الجدري المائي

- ظهور طفح جلدي على شكل حبوب حمراء في جميع أنحاء الجسم.

- حمى وصداع.

- الشعور بالتعب والإرهاق.



كيفية الوقاية من الجدري المائي

- التطعيم: يعتبر التطعيم هو الطريقة الأكثر فعالية للوقاية من الجدري المائي.

-النظافة الشخصية: غسل اليدين بانتظام وتجنب الاتصال المباشر مع الأشخاص المصابين.

- تهوية المنزل: الحرص على تهوية المنزل بشكل جيد لتجديد الهواء.

- تقوية المناعة: تناول الأطعمة الصحية الغنية بالفيتامينات والمعادن لتقوية جهاز المناعة.



وفي حال ظهور أي من الأعراض على الطفل، يجب استشارة الطبيب فورًا، وتجنب إرسال الطفل المصاب إلى المدرسة أو الحضانة لمنع انتشار العدوى، والحفاظ على نظافة المنزل وتعقيم الأسطح المشتركة.

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