التوأم يهنئان محمد صلاح بعد تتويجه بالحذاء الذهبي هدافا للدوري الانجليزي

محمد صلاح، حرص التوأم حسام وإبراهيم حسن على تهنئة قائد الفراعنة نجم ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، بعد تتويجه ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج” في الموسم الحالي 2024 - 2025، إلى جانب تتويجه بالحذاء الذهبي للقب هداف الدوري الانجليزي بنفس الموسم

التوأم يهنئ محمد صلاح

ونشر حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر تدوينة على حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي “X” هنأ خلاله النجم محمد صلاح.. وجاء نص التهنئة على النحو التالي:

“يهنئ الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة المدير الفني الكابتن حسام حسن والكابتن إبراهيم حسن مدير المنتخب، قائد منتخبنا الوطني محمد صلاح بمناسبة فوزه بلقب الدوري الإنجليزي والحذاء الذهبي كونه هداف البطولة”.

29 هدفا تتوج محمد صلاح بالحذاء الذهبي

حسم النجم المصري محمد صلاح، جناح ليفربول، جائزة الحذاء الذهبي لهداف الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2024-2025.

وأنهى صلاح الموسم، بتسجيله 29 هدفًا في بطولة البريميرليج، ليحسم لقب هداف الدوري للمرة الرابعة في تاريخه.

وسبق وأن توج صلاح بجائزة هداف البريميرليج، في 3 مناسبات سابقة، مواسم (2017\18 - 2018\19 - 2021\22).

وعادل صلاح سجل الأسطورة الفرنسي تييري هنري، نجم آرسنال السابق، كأكثر لاعب توج بجائزة هداف البريميرليج عبر التاريخ (4 مرات).

وتفوق صلاح هذا الموسم على منافسيه ألكسندر إيزاك مهاجم نيوكاسل (23 هدفًا) وإيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي (22 هدفًا).

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