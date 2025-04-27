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رياضة

التوأم مهنئا محمد صلاح بعد التتويج بالدوري الإنجليزي: قائد بمعنى الكلمة

حسام حسن،فيتو
حسام حسن،فيتو

حرص التوأم حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، وإبراهيم حسن مدير الفراعنة، على تهنئة النجم المصري محمد صلاح، بعد أن توج فريقه ليفربول رسميا بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

ونشر التوأم على الحساب الرسمي لهما على انستجرام:" قائد بمعنى الكلمة وننتظر منك المزيد".

كما نشر الحساب الرسمي لاتحاد الكرة صورة للنجم محمد صلاح مرتديا الزي الرسمي لمنتخب مصر وعلق على الصورة “الذهب للذهب.. نهنئ قائد منتخبنا الوطني محمد صلاح بالتتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز مع ليفربول”.

توج فريق ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي بشكل رسمي، بعد فوزه على توتنهام بنتيجة 5-1، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الأحد بملعب أنفيلد، ضمن منافسات الجولة 34 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان ليفربول يحتاج إلى نقطة وحيدة فقط لحسم لقب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الـ20 في تاريخه، واللقب الثاني بـ المسمى الحديث "بريميرليج"، إلا أن الريدز حصد النقاط الثلاث ليصل للنقطة 82 ليتوج رسميا بالبطولة.

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