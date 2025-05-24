ينتظر معجزة، ماذا يحتاج محمد صلاح لحسم جائزة الحذاء الذهبي الأوروبي؟

الحذاء الذهبي الأوروبي، بات الفرنسي كيليان مبابي، نجم ريال مدريد الإسباني، أقوى المرشحين للفوز بـ جائزة الحذاء الذهبي الأوروبي في الموسم الحالي، بعدما أحرز هدفي فوز فريقه اليوم على ريال سوسييداد في الجولة الثامنة والثلاثين من الدوري الإسباني.

وارتفع رصيد كيليان مبابي إلى 31 هدفًا في نسخة الدوري الإسباني، ليتصدر قائمة المتنافسين على الحذاء الذهبي الأوروبي، برصيد 62 نقطة، بواقع 31 هدفًا، ويليه جيوكيريس لاعب سبورتينج لشبونة صاحب الـ58.5 نقطة بواقع 39 هدفًا، ثم محمد صلاح برصيد 56 نقطة بواقع 28 هدفًا.

وتُمنح نقطتين لكل لاعب يسجل هدفًا في الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى، مقابل نقطة ونص لكل لاعب يسجل هدفًا خارجها.

وينتظر محمد صلاح معجزة للفوز بـ جائزة الحذاء الذهبي، حيث يحتاج إلى تسجيل هاتريك في مباراة ليفربول الأخيرة غدًا ضد كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي، إذا رغب في تقاسم الحذاء الذهبي الأوروبي مع كيليان مبابي، وإذا رغب محمد صلاح في الانفراد بالصدارة ومن ثم الحصول على الجائزة بمفرده، يحتاج إلى تسجيل سوبر هاتريك أمام كريستال بالاس، حيث سيرتفع رصيده في تلك الحالة إلى 62 نقطة.

مبابي يتصدر ترتيب الحذاء الذهبي

وسجل مبابي ثنائية لفريقه في مباراة ريال سوسييداد بالجولة الأخيرة للدوري الإسباني، اليوم السبت، ليخرج فريقه منتصرًا بنتيجة 2-0.

ونجح النجم الفرنسي في تسجيل الهدفين في الدقيقتين 38 و83 من اللقاء الذي أقيم على ملعب "سانتياجو برنابيو".

وعزز مبابي صدارة ترتيب هدافي الدوري الإسباني هذا الموسم بعدما وصل إلى 31 هدفًا مبتعدًا بفارق 6 أهداف عن أقرب منافسيه البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة.

وأصبح مبابي على بعد خطوات قليلة من حسم جائزة الحذاء الذهبي هذا الموسم بعدما اعتلى الصدارة برصيد 60 نقطة بعد الثنائية التي سجلها في مرمى ريال سوسيداد.

ويحتل السويدي فيكتور جيوكريس مهاجم سبورتنج لشبونة البرتغالي المركز الثاني برصيد 58.5 نقطة.

ويحتل المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي المركز الثالث برصيد 56 نقطة في ترتيب الحذاء الذهبي.

ويلعب صلاح رفقة فريقه ليفربول غدًا الأحد مع كريستال بالاس في الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

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