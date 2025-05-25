مخالفات وظيفية تضرب هيكل شركة إنبي وتثير غضب العاملين (انفراد)

كشفت مصادر مطلعة بـ شركة "إنبي" – إحدى الشركات الكبرى التابعة لقطاع البترول – عن وقائع ترقية مشبوهة وتجاوزات إدارية أثارت حالة من الغضب داخل أروقة الشركة، وسط مطالبات بفتح تحقيق عاجل في آلية اتخاذ قرارات الترقية خلال السنوات الأخيرة.

وقالت المصادر: إن الحديث داخل الشركة لم يعد يدور حول مشروعات التطوير أو التوسع الإقليمي، بل أصبح السؤال اليومي المتداول بين الموظفين: "من ترقّى اليوم… ولماذا؟"، في ظل صعود عدد من الأسماء الوظيفية بطرق تفتقر إلى الشفافية، وتجاوزات للوائح المعمول بها داخل الشركة.

ترقيات على المقاس.. ٨ سنوات تُختزل في خمسة

ووفقًا للوائح شركة إنبي، فإن الترقية من الدرجة ١٤ إلى الدرجة ١٥ تستوجب مرور ٨ سنوات كحد أدنى، إلا أن التحقيقات الداخلية أظهرت ترقية عدد من الموظفين خلال أقل من هذه المدة، بل إن بعضهم ترقّى مرتين خلال خمس سنوات فقط.

ومن أبرز الأسماء التي حصلت على تلك الترقيات الاستثنائية:

رضا وهيب: حاصل على مؤهل فوق متوسط، وتمت ترقيته إلى الدرجة ١٥، رغم أولوية حملة المؤهلات العليا.

أماني أبو العزم: حصلت على ترقيتين في أقل من خمس سنوات، رغم وجود ملاحظات داخلية على مستوى كفاءتها.

هنادي عبد الواحد مطر: تمت ترقيتها مرتين خلال نفس المدة بدعم مباشر من مسؤولين داخل الإدارة.

وأشارت المصادر إلى أن هذه الترقيات جرت بدعم من كل من محمد ثابت، مساعد رئيس الشركة للشئون الإدارية، ووليد أمير، مساعد رئيس الشركة للخدمات المساعدة.

نهى فاروق.. من خارج الإعلام إلى رأس الإعلام

وفي مخالفة أخرى، تم تعيين نهى فاروق عبد الباري مشرفة على إدارة الإعلام بالشركة، رغم عدم امتلاكها أي خبرة سابقة في المجال الإعلامي.

وبحسب المعلومات، فإن التعيين جاء رغم ارتباطها عائليًا بعدد من العاملين داخل الشركة، حيث يعمل زوجها مهندسًا وشقيقتها سكرتيرة.

هذا التداخل العائلي، الذي لم يعد استثناءً داخل إنبي – وفق المصادر – خلق ما يشبه "شبكة نفوذ" تُدير مفاصل الإدارة بعيدًا عن أعين رئيس الشركة، وتفتح الباب أمام استغلال الوظيفة العامة.

خطر داخلي يهدد إنجازات الشركة

ورغم ما حققته الشركة من إنجازات خلال السنوات الأخيرة، بقيادة المهندس وائل لطفي، رئيس الشركة، والذي يحظى بثقة واسعة داخل القطاع، فإن العاملين يحذرون من أن هذه النجاحات أصبحت مهددة من الداخل، نتيجة ممارسات إدارية لا تعتمد على الكفاءة بقدر ما تعتمد على العلاقات والمجاملات.

مطالب بفتح تحقيق عاجل

وفي ضوء ما سبق، تتجدد الدعوات داخل الشركة لاتخاذ عدد من الإجراءات أبرزها فتح تحقيق فوري في آلية الترقية من الدرجة 14 إلى 15 خلال السنوات الخمس الأخيرة، وتجميد قرارات الترقية التي تمت بناءً على استثناءات شخصية ونشر معايير الترقية بوضوح، وتحديد الأسماء التي حصلت على استثناءات وظيفية وإعادة هيكلة قطاع الشؤون الإدارية ووضعه تحت رقابة مباشرة من رئيس الشركة.

نداء إلى رئيس الشركة

ووجه عدد من العاملين نداءً مباشرًا إلى المهندس وائل لطفي، مطالبين إياه بالتدخل العاجل وإعادة تقييم الوضع الداخلي، مؤكدين أن نجاح المؤسسة لا يُقاس فقط بحجم العقود الموقعة، بل أيضًا بمدى التزامها بالعدالة والشفافية داخل منظومتها الوظيفية.

"السكوت على العبث… خيانة لروح المؤسسة"، هكذا عبّر أحد العاملين بالشركة، في رسالة مفتوحة تُطالب بإصلاح ما يمكن إصلاحه، قبل أن تتحول النجاحات التي حققتها إنبي إلى فشل بطيء ينخر في أركانها من الداخل.

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