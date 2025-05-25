حبس فتاتين بتهمة الاتجار بالمخدرات في القليوبية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، من ضبط فتاتين لقيامهما بالاتجار في المواد المخدرة بدائرة مركز شرطة طوخ، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق والتى أمرت بحبسهما 4 أيام علي ذمة التحقيقات.

حبس فتاتين متهمتين بالاتجار بالمخدرات في القليوبية

وردت معلومات إلى اللواء محمد السيد مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية، واللواء محمد فوزي رئيس مباحث القليوبية، من المقدم مصطفى كامل رئيس مباحث مركز شرطة طوخ باتخاذ فتاتين شقيقتين دائرة المركز مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامى بالإتجار فى المواد المخدرة.

على الفور تم إخطار اللواء عبد الفتاح القصاص مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، وعقب تقنين الإجراءات بقيادة الرائد طه سعيد معاون أول مباحث مركز شرطة طوخ تم ضبط الفتاتين وبحوزتهما كمية من المواد المخدرة مختلفة الأنواع.

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