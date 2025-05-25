الأحد 25 مايو 2025
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حبس فتاتين بتهمة الاتجار بالمخدرات في القليوبية

حبس متهمتان بالقليوبية،فيتو
حبس متهمتان بالقليوبية،فيتو

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، من ضبط فتاتين لقيامهما بالاتجار في المواد المخدرة بدائرة مركز شرطة طوخ، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق والتى أمرت بحبسهما 4 أيام علي ذمة التحقيقات.

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حبس فتاتين متهمتين بالاتجار بالمخدرات في القليوبية

 وردت معلومات إلى اللواء محمد السيد مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية، واللواء محمد فوزي رئيس مباحث القليوبية، من المقدم مصطفى كامل رئيس مباحث مركز شرطة طوخ باتخاذ فتاتين شقيقتين دائرة المركز مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامى بالإتجار فى المواد المخدرة.

على الفور تم إخطار اللواء عبد الفتاح القصاص مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، وعقب تقنين الإجراءات بقيادة الرائد طه سعيد معاون أول مباحث مركز شرطة طوخ تم ضبط الفتاتين وبحوزتهما كمية من المواد المخدرة مختلفة الأنواع.

 

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الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية اللواء محمد السيد مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية اللواء عبدالفتاح القصاص مساعد وزير الداخلية اللواء عبدالفتاح القصاص رئيس مباحث القليوبية مديرية أمن القليوبية مركز شرطة طوخ

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