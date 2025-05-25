إحالة أوراق جزار وكهربائى للمفتي بتهمة قتل شاب في القليوبية

قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الرابعة، إحالة أوراق المتهم الأول والثاني "جزار وكهربائى" في مقتل شاب لفضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهما علي ما اقترفوه، من جريمة قتل الشاب بمشاركة آخرين، بطلق نارى أسفل الدائري، أثناء عودته من عمله، وذلك لسرقته بالإكراه، بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، وحددت جلسة اليوم الثانى من دور شهر يونيو القادم للنطق بالحكم.





صدر القرار برئاسة المستشار الدكتور رضا أحمد عيد رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين مصطفى رشاد محمود مصطفى، وأحمد محمد سعفان، ومحمد حسنى الضبع، وأمانة السر عاصم طايل.



القليوبية أحالت النيابة العامة المتهمين "مصطفي س م م" ۲۳- سنة - جزار - مقيم الشارع العمومي بجوار مسجد السنية - مسطرد شبرا الخيمة، و"أحمد ر ا س" - ١٨ سنة - كهربائي ومقيم الشارع العمومي بجوار مسجد السنية - مسطرد شبرا الخيمة، و"خالد ع م ع" ٢٢ سنة - مقيم: شارع الزهة القطاوي - قسم ثان شبرا الخيمة، و"محمود ع ج" - ١٦ سنة - سائق ومقيم شارع يحي شريف - بهتيم - قسم ثان شبرا الخيمة، و"يوسف ا ع م" - ١٨ سنة - لحام - مقيم: شارع أبو العلا كساب - قسم ثان شبرا الخيمة، و"إسلام ع م م" ۲۳ سنة - نجار - مقيم: عزبة عبد الكريم نصر الشعراوي - قسم ثان شبرا الخيمه، و"خالد ع م" - ١٩ سنة - ميكانيكي - الشارع العمومي - مسطرد قسم ثان شبرا الخيمة، و"طارق ع ط م" ومقيم شبرا الخيمة، و"محمد إ إ" ٢٥ سنة - مراكبي ومقيم شارع الجامع القديم، في القضية رقم ٣٢٥٢١ لسنة ۲۰۲٤ قسم ثان شبرا الخيمة والمقيدة برقم ١٣٦١٠ لسنة ٢٠٢٤ كلى جنوب بنها، لأنهم في ليلة ٢١ / ٨ / ٢٠٢٤ بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة محافظة القليوبية، المتهمون من الأول حتي السابع حال كون المتهم الثالث طفلًا جاوز من العمر ستة عشر عامًا ولم يجاوز ثمانية عشر عامًا قتلوا المجني عليه / خالد م ش مع سبق الاصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله وأعدوا لذلك الغرض سلاحيين ناريين عدد ٢ فرد خرطوش وأسلحة بيضاء (مطاوي) وما أن ظفروا به فحاصروه وتعدوا عليه بالضرب وأطلق المتهم الثاني صوبه عدة أعيرة نارية استقر أحدهم في صدره قاصدا من ذلك قتله فأحدث به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته، وكان الغرض من إرتكاب تلك الجناية التأهب لارتكاب جنحة وهي أن المتهمين من الأول للسابع في ذات الزمان والمكان سالفي البيان سرقوا المنقولات المبينة وصفا وقيمة بالأوراق والمملوكة للمجني عليه سالف الذكر حال كونهم حاملين سلاحين ناريين وأسلحة بيضاء ع ٣ مطاوي بالطريق العام.

أمر الإحالة لقتل شخص جنايات شبرا الخيمة القليوبية

استطرد أمر الإحالة لقتل شخص جنايات شبرا الخيمة القليوبية شأن المتهم الأول والثاني حازا بغير ترخيص سلاحين ناريين عدد ٢ فرد خرطوش وذخائر "عدد ٣ طلقات" ما تستخدم في السلاح الناري موضوع الإتهام السابق دون أن يكون مرخصًا له بحيازته او إحرازه.

وأوضح أمر الإحالة أن المتهمين من الثالث للسابع حازوا بواسطة المتهمين الأول والثاني بغير ترخيص سلاحًا ناريًا غير مششحن" فرد خرطوش"، كما حاز وبواسطة المتهم الأول والثاني ذخائر عدد ٣ طلقات " مما تستخدم في السلاح الناري موضوع الاتهام السابق دون أن يكون مرخصًا له بحيازته أو إحرازه.

كما ذكر أمر الإحالة أنهم أحرزوا بغير ترخيص أسلحة بيضاء (عدد ٣ مطاوي).

وأشار أمر الإحالة أن المتهم الثامن أخفي منقولات متحصلة من جريمة سرقة المنقولات المملوكة للمجني عليه المذكور مع علمه بسرقتها على النحو المبين بالتحقيقات.

وأختتم أمر الإحالة ان المتهم التاسع سرق الهاتف النقال المبين وصفًا وقيمة بالأوراق والمملوك للمجني عليه المذكور على النحو المبين بالتحقيقات.

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