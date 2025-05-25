الأحد 25 مايو 2025
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رياضة

كرة السلة، الاتحاد السكندري يهزم الأهلي في أولى مواجهات نهائي دوري السوبر

الأهلي والاتحاد السكندري،
الأهلي والاتحاد السكندري، فيتو

كرة السلة، حقق الفريق الأول لكرة السلة بنادي الاتحاد السكندري بقيادة أحمد عمر المدير الفني، الفوز على الأهلي الذي يقوده أوجستي بوش بنتيجة (83-73)، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الأحد ضمن الجولة الأولى من نهائي دوري السوبر للموسم الحالي 2024 /2025.

وآدار المباراة تحكيميًا كل من، مشيكل ماينستا ـ استونيا، أندريس ساونكروجيرز ـ لاتفيتا، يان ديفيدسون - مدغشقر.

وأقيمت مباراة الأهلي والاتحاد السكندري، على صالة الشباب والرياضة بمدينة 6 أكتوبر.

ومن المقرر أن تقام سلسلة مواجهات الدور النهائي بين الأهلي والاتحاد السكندري، في المواعيد التالية:

المباراة الأولى - الأحد 25 مايو | انتهت بفوز الاتحاد السكندري

المباراة الثانية - الثلاثاء 27 مايو

المباراة الثالثة - الخميس 29 مايو

المباراة الرابعة - السبت 31 مايو

المباراة الخامسة - الأحد 1 يونيو

ويقام نهائي دوري السوبر للموسم الحالي بين الأهلي والاتحاد السكندري بنظام “بيست أوف فايف”، وهو ما يعني حاجة الفريق للفوز في 3 مباريات من أجل حسم لقب الدوري رسميا.

ووصل الأهلي لنهائي دوري السوبر لكرة السلة بعد التفوق على الزمالك بنتيجة (3-2)، في سلسلة مواجهات الدور قبل النهائي.

فيما وصل الاتحاد السكندري لنهائي دوري السوبر، بعد التفوق على سبورتنج بنتيجة (3-1)، في سلسلة مواجهات الدور قبل النهائي.

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كرة السلة الاتحاد السكندري أحمد عمر الأهلي دوري السوبر

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