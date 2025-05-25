في انتظار قرار بدء الدراسة قريبا، إنشاء جامعتين و14 كلية خاصة جديدة

وافق مجلس الجامعات الخاصة اليوم الأحد، برئاسة وزير التعليم العالي، الدكتور أيمن عاشور، على إنشاء جامعتين خاصتين جديدتين، إضافة إلى 14 كلية جديدة بجامعات خاصة قائمة، بشكل مبدئي.

وأعلن المجلس عن موافقته المبدئية على إنشاء جامعة خاصة جديدة باسم جامعة البحر المتوسط، يكون مقرها منطقة السيوف بمدينة الإسكندرية، إضافة إلى جامعة أخرى باسم جامعة شرق العاصمة.

وتنتظر الجامعات والكليات الجديدة القرار الجمهوري بالموافقة على الإنشاء، ثم قرار مجلس الوزراء بالموافقة على بدء الدراسة.

وتستعرض بوابة فيتو كافة التفاصيل عن الجامعات والكليات الجديدة، التي تضاف لمنظومة التعليم الخاص في مصر.

كليات جامعة البحر المتوسط

أعلن الدكتور عادل عبد الغفار، المستشار الإعلامي لوزارة التعليم العالي، أن المجلس الأعلى للجامعات الخاصة، وافق بشكل مبدئي على إنشاء جامعة البحر المتوسط، على أن تضم الجامعة 6 كليات، جاءت كالتالي:

كلية الطب

كلية طب الأسنان

كلية العلاج الطبيعي

كلية التمريض

كلية إدارة الأعمال

كلية علوم الحاسب الآلي والذكاء الاصطناعي

كما وافق المجلس على إنشاء جامعة خاصة جديدة، تحمل اسم جامعة شرق العاصمة.

إنشاء 14 كلية خاصة جديدة

وكشف الدكتور عادل عبد الغفار، عن موافقة المجلس الأعلى للجامعات الخاصة، على إنشاء 14 كلية خاصة جديدة بجامعات خاصة قائمة بالفعل، جاءت كالتالي:

إنشاء كلية طب بشري بجامعة سفنكس:

وتقع جامعة سفنكس بمدينة أسيوط الجديدة بصعيد مصر، وتضم كليات الهندسة والتكنولوجيا، والصيدلة، والعلاج الطبيعي، وطب الأسنان، والحاسبات والذكاء الاصطناعي، والعلوم الصحية والتطبيقية، والتمريض، والطب البيطري، ليصبح عدد كليات الجامعة 9 كليات بعد إضافة الكلية الجديدة.

إنشاء كلية إنشاء كليتي العلاج الطبيعي، والحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة وادي النيل:

وتقع جامعة وادي النيل، بمحافظة الفيوم، وهي جامعة خاصة حديثة، تضم كليات الهندسة، الطب البشري، الصيدلة الإكلينيكية، طب الأسنان، الفنون والتصميم، العلوم الإنسانية والإدارية، والعلوم التطبيقة، ليصبح عدد كليات الجامعة 9 كليات بعد إضافة الكليات الجديدة.

إنشاء كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة ميريت:

تقع جامعة ميريت بمدينة سوهاج الجديدة، بمحافظة سوهاج بصعيد مصر، وتضم كليات، الطب، والعلاج الطبيعي، والصيدلة، وطب الأسنان، والهندسة، العلوم التكنولوجية، الآداب والعلوم الانسانية، الاقتصاد وريادة العمال، السياحة والفنادق، التمريض، والعلوم الطبية التطبيقية، ليصبح عدد كليات الجامعة 12 كلية، بعد إضافة الكلية الجديدة.

إنشاء كلية فنون التصميم بجامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا:

تقع جامعة الدلتا بمحافظة الدقهلية، وتضم كليات الطب، وطب الأسنان، الصيدلة، العلاج الطبيعي، الطب البيطري، التمريض، العلوم الصحية التطبيقية، الهندسة، الذكاء الاصطناعي، هندسة البترول والطاقة، الحقوق، الإدارة، الأداب، ليصبح عدد الكليات 14 كلية بعد إضافة الكلية الجديدة.

إنشاء كليات (الصيدلة - الفنون والتصميم - تكنولوجيا العلوم التطبيقية) بجامعة الريادة للعلوم والتكنولوجيا:

تقع جامعة الريادة للعلوم والتكنولوجيا، بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، وتضم كليات، طب الأسنان، العلاج الطبيعي، الذكاء الاصطناعي، التمريض، الهندسة، إدارة الأعمال، ليصبح عدد كليات الجامعة 9 كليات بعد إضافة الكليات الجديدة.

إنشاء كليات (طب - طب الفم والأسنان - الصيدلة - تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية) بجامعة الابتكار:

تقع جامعة الابتكار، بمدينة العاشر من رمضان، بمحافظة الشرقية، وهي جامعة خاصة حديثة، تضم كليات العلاج الطبيعي، الهندسة، تكنولوجيا المعلومات، التكنولوجيا الحديثة، إدارة الاعمال، الفنون، التمريض، ليصبح عدد كليات الجامعة 12 كلية، بعد إضافة الكليات الجديدة.

إنشاء كليات (الطب والجراحة - الصيدلة) بجامعة اللوتس:

تقع جامعة اللوتس، بمدينة المنيا الجديدة بمحافظة المنيا، وتضم كليات، طب الأسنان، العلاج الطبيعي، التمريض، الحاسبات والمعلومات، الإدارة والاقتصاد والعلوم السياسية.

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