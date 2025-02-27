الخميس 27 فبراير 2025
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طلاب جامعة الدلتا بالمنوفية في زيارة لهيئة النقل العام

طلاب جامعة الدلتا
طلاب جامعة الدلتا بالمنوفية يزورون هيئة النقل العام

واصل طلاب جامعة الدلتا التكنولوجية بمحافظة المنوفية، برئاسة الدكتور عربى السيد كشك الزيارات الميدانية العلمية بالكيانات والهيئات المختلفة،وذلك تحت إشراف الدكتور أشرف السيسى نائب رئيس الجامعة، الدكتور عصام مرسى رئيس برنامج تكنولوجيا الأوتوترونكس،والدكتور أسامة يوسف.

ويأتى ذلك فى إطار حرص جامعة الدلتا التكنولوجية على رفع المستوى الثقافى والعلمى والتكنولوجى لطلابها وتوعيتهم فى مختلف المجالات، وربط المناهج الدراسية بمتطلبات سوق العمل الفعلية.

تدريب الطلاب عمليا بهيئة النقل العام

وقام مجموعة من طلاب الفرقة الرابعة ببرنامج تكنولوجيا الأوتوترونكس بزيارة علمية ميدانية الى هيئة النقل العام بالقاهرة، تم تدريب الطلاب وتسكينهم فى الفرع الرئيسى والأكبر لحراسات هيئة النقل العام بشارع بورسعيد-القاهرة.

إكساب طلاب جامعة الدلتا للخبرات

ومن جانبه، أكد الدكتور عربى كشك رئيس الجامعة، حرص الجامعة على تفعيل الزيارات الميدانية لطلابها كونها تشكل وعى الطلاب، وتساعد فى إكسابهم الخبرات والمهارات التى تؤهلهم لمتطلبات سوق العمل الفعلية ووظائف المستقبل، مؤكدًا على توفير التدريب التقني والتكنولوجي العملى لإعداد أجيال واعدة قادرة على تنفيذ مشروعات بناء مصر.

وتقدمت إدارة جامعة الدلتا التكنولوجية بالشكر والتقدير إلى مجلس إدارة الشركة وجميع العاملين بها على حسن الاستقبال والتعاون خلال الزيارة وتقديم المعلومات المثمرة للطلاب.

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المنوفية جامعة الدلتا التكنولوجية هيئة النقل العام اخبار المنوفية

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