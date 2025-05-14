تعرف على كليات جامعة اللوتس ومصروفاتها الدراسية

تعد جامعة اللوتس إحدى الجامعات الخاصة بصعيد مصر، حيث تقع بمحافظة المنيا، بمدينة المنيا الجديدة، وأنشأت عام 2019، بالقرار الجمهوري رقم 631.

وأعلنت جامعة اللوتس عن بدء التسجيل المبكر بكلياتها للعام الجامعي الجديد 2025/2026، كما أعلنت عن حزمة من الخصومات في المصروفات الدراسية للطلاب الجدد والقدامي، بالإضافة خصومات خاصة لبعض الفئات.

وتستعرض بوابة فيتو خلال هذا التقرير كافة التفاصيل بشأن كليات جامعة اللوتس ومصروفاتها الدراسية.

كليات جامعة اللوتس بالمنيا

تحتوي جامعة الواتس على الكليات الآتية:

كلية طب الفم والأسنان

كلية العلاج الطبيعي

كلية التمريض

كلية الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات

كلية الإدارة والاقتصاد والعلوم السياسية

مصروفات جامعة اللوتس

بالرغم من إعلانها فتح باب التسجيل المبكر بكلياتها الخمس، إلا أن جامعة اللوتس لم تعلن مصروفاتها للعام الجامعي الجديد 2025/ 2026، وتستعرض بوابة فيتو مصاريف جامعة اللوتس، بالعام الدراسي الماضي 2024/2025، حيث من المتوقع أن تزيد المصروفات هذا العام بنسبة طفيفة.

وجاءت مصروفات جامعة اللوتس كالتالي:

كلية طب الفم والأسنان: 56 ألف و925 جنيه لكل فصل دراسي، و45 ألف و540 جنيه لطلاب السنة الأولى لكل فصل دراسي.

كلية العلاج الطبيعي: 37 ألف و125 جنيه لكل فصل دراسي، و29 ألف و700 جنيه لطلاب السنة الأولى، لكل فصل دراسي.

كلية التمريض: 20 ألف و250 جنيه لكل فصل دراسي، و16 ألف و200 جنيه لطلاب السنة الأولى، لكل فصل دراسي.

كلية الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات: 27 ألف جنيه لكل فصل دراسي، و21 ألف و600 جنيه لطلاب السنة الأولى، لكل فصل دراسي.

كلية الإدارة والاقتصاد والعلوم السياسية: 17 ألف و325 جنيه لكل فصل دراسي، و13 ألف و860 جنيه لطلاب السنة الأولى، لكل فصل دراسي.

جامعة اللوتس تعلن عن خصومات للطلاب الجدد

أعلنت جامعة اللوتس، عن عدد من المزايا والخصومات للطلاب الجدد، بالتزامن مع فتح باب القبول للعام الدراسي الجديد 2025/2026، والتي جاءت كالتالي:



خصم 10٪ على المصروفات الدراسية للطلاب الجدد عند الدفع قبل 31 مايو. منحة تفوق تصل إلى 15٪ للطلاب الحاصلين على 80٪ فأكثر في شهادة الثانوية العامة. خصم يصل إلى 25٪ للطلاب الأوائل من دفعات كليات جامعة اللوتس للعام الدراسي السابق. ثبات المصروفات الدراسية دون أي زيادة سنوية لجميع طلاب الجامعة.

كما أعلنت جامعة اللوتس،عن تقديم خصومات مميزة على المصروفات الدراسية للفئات التالية:

أبناء القضاة والمستشارين.

أبناء ضباط الجيش والشرطة.

أبناء أعضاء النقابات المهنية (الأطباء، الصيادلة، أطباء الأسنان، المهندسين).

أبناء أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.

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