الأحد 25 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

روسيا: عودة مطارات موسكو للعمل بشكل طبيعي بعد تعليق مؤقت بسبب هجمات أوكرانية

حرب روسيا وأوكرانيا،
حرب روسيا وأوكرانيا، فيتو

أعلنت هيئة الطيران الروسية، اليوم الأحد، عودة مطارات موسكو للعمل بشكل طبيعي بعد تعليق مؤقت بسبب هجمات بمسيرات أوكرانية.

 

صفارات الإنذار تدوي في جميع أنحاء أوكرانيا

وأظهرت خريطة الإنذار على موقع وزارة التنمية الرقمية الأوكرانية إطلاق صفارات الإنذار في جميع أنحاء أوكرانيا، بالتزامن مع انفجارات مدوية في كييف وأوديسا وخاركوف ومقاطعات أخرى.

وأفاد عمدة مدينة خاركوف إيجور تيريخوف بوقوع انفجارات في خاركوف في شرق أوكرانيا.

وتداولت مجموعات الرصد أنباء حول سماع انفجارات مدوية في خاركوف وتشرنيغوف وأوديسا ونيقولاييف وكييف وسومي ودنيبر.

هجمات على البنية التحتية الأوكرانية

وبدأت القوات الروسية شن هجمات على البنية التحتية الأوكرانية في 10 أكتوبر 2022، بعد يومين من الهجوم الإرهابي الأوكراني على جسر القرم، وتستهدف الضربات الروسية منذ ذلك الحين منشآت الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء أوكرانيا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

البنية التحتية الأوكرانية هيئة الطيران الروسية مطارات موسكو موسكو أوكرانيا القوات الروسية

مواد متعلقة

روسيا تعلن إنجاز المرحلة الثالثة من صفقة تبادل الأسرى مع أوكرانيا

زيلينسكي يتهم روسيا بإطالة أمد الحرب مع أوكرانيا

صفارات الإنذار تدوي في جميع أنحاء أوكرانيا بالتزامن مع انفجارات عنيفة في كييف

بلومبرج: أوروبا تريد شراء أسلحة أمريكية لإرسالها إلى أوكرانيا

الأكثر قراءة

بث مباشر، مشاهدة مباراة ليفربول وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي 2025

الحكومة تكشف حقيقة تمسكها بتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر في الإيجار القديم

العثور على جثة حفيد نوال الدجوي داخل شقته

الداخلية تكشف تفاصيل تخلص حفيد الدكتورة نوال الدجوي من حياته

بهدف لـ محمد صلاح، ليفربول يتعادل مع كريستال بالاس 1-1 في ختام البريميرليج

وزير العمل يعلن عن تطورات إيجابية بشأن عامل تعرض لتعنيف من صاحب عمل سعودي

إخلاء سبيل طفل المرور في اتهامه بالاعتداء على زميله بكفالة 20 ألف جنيه

المعمل الجنائي يفحص مسرح العثور على جثة حفيد نوال الدجوي في أكتوبر

خدمات

المزيد

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الأحد 25-5-2025

تعرف على سعر كيلو النحاس الأصفر الخردة اليوم

تعرف على سعر الأرز الأبيض اليوم في الأسواق

تعرف على سعر السكر اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

تفاصيل تعديل قوانين الانتخابات المقبلة لمجلسي النواب والشيوخ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم السيلفي أمام الكعبة المشرفة ؟،عضو مركز الأزهر للفتوى تجيب (فيديو)

تفسير حلم موت الصديق في المنام وعلاقته بزوال المشكلات والهموم

برنامج دين حياة، رمضان البيه يواصل الحديث عن دعوة سيدنا إبراهيم (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية