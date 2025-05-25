الأحد 25 مايو 2025
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خارج الحدود

حرائق بمنطقة الجبل الأخضر الليبية وتحذيرات من اشتداد النيران (فيديو)

حرائق منطقة الجبل
حرائق منطقة الجبل الأخضر الليبية، فيتو

كشفت وسائل إعلام ليبية، اليوم الأحد، نقلا عن مؤسسة رؤية لعلوم الفضاء، سبب الحرائق المندلعة في بعض مرتفعات الجبل الأخضر في مدينة البيضاء وضواحيها بالأراضي الليبية.

 

ارتفاع درجة الحرارة وراء حرائق مدينة البيضاء الليبية 

وأكدت أن الحرائق تزامنت مع ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة خلال أمس السبت، مما زاد من صعوبة السيطرة على الوضع.

فيديو يرصد حرائق منطقة الجبل الأخضر الليبية 

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر نيرانًا مستعرة على نطاق واسعة في مزارع منطقة العويلية شرق المرج، بالإضافة إلى مناطق: «العويلية، ووادي الكوف، ومسة، وردامة، وغابة بوقراوة».

 

تحذيرات من اشتداد النيران

من جانبها، حذرت مؤسسة «رؤية» من اشتداد متوقّع لهبّات الرياح الجنوبية (القبلي) خلال الساعات المقبلة، والتي قد تتجاوز هباتها 80كم/س، وهو ما قد يُسهم في اتساع رقعة الحرائق وزيادة شدّتها بشكل كبير.

ودعت المؤسسة جميع السكان القاطنين بالقرب من المناطق الجبلية والغابات الكثيفة إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن هذه الأماكن، حفاظًا على سلامتهم.

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مدينة البيضاء الجبل الأخضر الحرائق البيضاء وادي الكوف

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