الأحد 25 مايو 2025
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خارج الحدود

من مكة إلى عرفات، 6 خرائط لتسهيل حركة ضيوف الرحمن خلال الحج (فيديو)

الحج، فيتو
الحج، فيتو

أتاحت قوات أمن الحج لشئون المرور، 6 خرائط تفاعلية لمعرفة الطرق والاتجاهات تسهيلا لحركة ضيوف الرحمن، تشمل: خريطة مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وخريطة المسجد الحرام والمنطقة المحيطة به، وخريطة مِنى، وخريطة مزدلفة، وخريطة عرفات.

خرائط تفاعلية للطرق خلال موسم الحج 

وحسب بيان صادر عنها، دعت قوات أمن الحج لشؤون المرور حجاج بيت الله الحرام، إلى الاستفادة من هذه الخرائط التفاعلية لطرق الحج في تحديد مساراتهم، واتجاهات الحركة، والتصعيد، والنفرة، ويأتي ذلك ضمن رغبة قوات أمن الحج والعمرة في تسهيل حركة الحجاج بين المشاعر المقدّسة، وتوفير أعلى سبل الراحة لهم.

 

وكانت المحكمة العليا السعودية، دعت المواطنين بجميع أنحاء المملكة، فى وقت سابق من اليوم، إلى تحري رؤية هلال ذي الحجة مساء الثلاثاء المقبل الموافق الـ 29 من ذي القعدة.

المحكمة العليا السعودية تدعو لتحري هلال ذي الحجة

وتابعت فى بيانها: ترجو المحكمة العليا ممّن يرى هلال ذي الحجة بالعين المجرّدة، أو بواسطة المناظير؛ إبلاغ أقرب محكمة إليه وتسجيل شهادته إليها، أو الاتصال بأقرب مركزٍ؛ لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة، كما تأمل المحكمةُ العليا ممّن لديه القدرة على الترائي الاهتمام بهذا الأمر، والانضمام إلى اللجان المشكلة في المناطق لهذا الغرض، واحتساب الأجر والثواب بالمشاركة؛ لما فيه من التعاون على البر والتقوى، والنفع لعموم المسلمين.

كما أعلنت رئاسة الشؤون الدينية في المسجد الحرام والمسجد النبوي، عن صدور موافقة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، على تولي الشيخ الدكتور صالح بن حميد إمام وخطيب المسجد الحرام، إلقاء خطبة عرفة لحج 2025.

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