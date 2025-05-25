الدوري الإنجليزي، آرسنال يتقدم على ساوثهامبتون بهدف في الشوط الأول

الدوري الإنجليزي، تقدم آرسنال على نظيره ساوثهامبتون، بهدف نظيف في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما على ملعب “سانت ماري”، ضمن الجولة الـ38 والأخيرة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسيطر آرسنال على مجريات الأمور منذ الدقائق الأولى دون خطورة حقيقية على المرمى، حيث انحصر اللعب في وسط الملعب، خاصة أن المباراة تحصيل حاصل بعد ضمان أرسنال المركز الثاني خلف ليفربول المتوج بلقب الدوري الإنجليزي، فيما هبط ساوثهامبتون إلى دوري الدرجة الأولى.

وفي الدقيقة 43، خطف أرسنال هدف التقدم عن طريق كيرن تيرني، لينتهي الشوط الأول بتقدم الجانرز بهدف نظيف.

تشكيل آرسنال أمام ساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي

وأعلن الإسباني ميكيل آرتيتا المدير الفني لفريق أرسنال والذي ضم كلا من:

حراسة المرمى: ديفيد رايا.

خط الدفاع: بن وايت، ريكاردو كالافيوري، تيرني، زيتشينكو.

خط الوسط: نوانيري، توماس بارتي، ديكلان رايس.

خط الهجوم: ستيرلينج، ميكيل ميرينو، جابرييل مارتينيلي.

تشكيل أرسنال أمام ساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي

تشكيل ساوثهامبتون ضد آرسنال في الدوري الإنجليزي

فيما جاء تشكيل ساوثهامبتون ضد أرسنال في الدوري الإنجليزي كالتالي:

تشكيل ساوثهامبتون ضد أرسنال في الدوري الإنجليزي

ترتيب آرسنال وساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي

يحتل أرسنال حاليًا المركز الثاني من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعدما خاض 37 مباراة، ووصل إلى النقطة 71، حيث حقق الفوز في 19 لقاء، وتعادل خلال 14 مناسبة، وخسر 4 مواجهات، فيما يحتل ساوثهامبتون المركز الأخير وهبط لدوري الدرجة الأولى، برصيد 13 نقطة.

آرسنال يفوز على نيوكاسل 0/1 في الدوري الإنجليزي

فيما انتهت مباراة آرسنال ضد نيوكاسل يونايتد بنتيجة 0/1 للجانرز، في المباراة التي جمعتهما على ملعب الإمارات، ضمن الجولة السابعة والثلاثين وقبل الأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل هدف آرسنال في شباك نيوكاسل، ديكلان رايس في الدقيقة 55.

وأجرى مدرب آرسنال ميكيل أرتيتا تغييرًا وحيدًا على تشكيلته الأساسية حيث عاد ديكلان رايس إلى الفريق، بعد غيابه عن تعادل الأسبوع الماضي 2-2 أمام ليفربول بسبب إصابة في الورك، ليحل محل لاعب نيوكاسل السابق ميكيل ميرينو، الذي يغيب للإيقاف بعد طرده في ملعب أنفيلد.

وتعافى كل من جابرييل مارتينيلي ولياندرو تروسارد من الإصابات التي هددت مشاركتهما، ويشاركان كأساسيين في المباراة الأخيرة على ملعب الإمارات هذا الموسم.

كما عاد كاي هافيرتز للظهور في قائمة البدلاء، بعد غياب طويل بسبب إصابة في أوتار الركبة تعرض لها في دبي.

تشكيل مباراة آرسنال ضد نيوكاسل

آرسنال: دافيد رايا، بن وايت، ويليام ساليبا، كيويور، لويس سكيلي، توماس بارتي، ديكلان رايس، مارتن أوديجارد، ساكا، جابرييل مارتينيلي، لياندرو تروسارد.

نيوكاسل: نيك بوب، بيرن، بوتمان، فابيان شار، ليفرامنتو، برونو جيمارايش، ساندرو تونالي، ميرفي، جوردون، بارنز، ويلسون.

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