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رياضة

في الجولة الأخيرة، محمد صلاح يستعد لتحطيم رقمين قياسيين في الدوري الإنجليزي

محمد صلاح، فيتو
محمد صلاح، فيتو

يستعد النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول لتحقيق مزيد من الأرقام القياسية خلال مواجهة كريستال بالاس اليوم في الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

أرقام قياسية لمحمد صلاح 

محمد صلاح قبل مباراة اليوم أصبح على بعد هدف أو تمريرة حاسمة واحدة من الرقم القياسي لأكثر لاعب تقديمًا للمساهمات التهديفية في موسم واحد بالدوري الإنجليزي الممتاز، وهو 47 هدفًا، الذي يتقاسمه مع آلان شيرر وأندي كول.

كما يحتاج الفرعون المصري لصناعة هدفين على الأقل لمعادلة الرقم القياسي لأكثر عدد من التمريرات الحاسمة في موسم واحد بـ"البريميير ليج"، والذي يحمله البلجيكي كيفن دي بروين، نجم مانشستر سيتي، والفرنسي تيري هنري أسطورة آرسنال سابقًا.

صلاح، الذي يتصدر ترتيب هدافي البطولة هذا الموسم برصيد 28 هدفًا، بالإضافة لتربعه على قمة أكثر اللاعبين صناعة للأهداف بـ18 تمريرة حاسمة بفارق كبير أمام أقرب ملاحقيه، مرشحًا لتحطيم هذين الرقمين القياسيين، لكنه لم يسجل سوى هدفًا واحدًا وتمريرة حاسمة واحدة فقط في آخر ثماني مباريات له.

وتُوج "الملك المصري" أمس السبت بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي، وهي الثانية له، ليكون بذلك خامس لاعب يفوز بالجائزة مرتين بعد كل من تييري هنري وكريستيانو رونالدو ونيمانيا فيديتش وكيفن دي بروين.

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