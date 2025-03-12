أرسنال يصعد لربع نهائي دوري أبطال أوروبا بالتعادل مع أيندهوفن 2/2 (صور)

انتهت مباراة آرسنال، ضد أيندهوفن بنتيجة التعادل الإيجابي 2/2، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأربعاء، على ملعب الإمارات، في إياب دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا، ليصعد الفريق اللندني إلى ربع النهائي بفضل فوزه ذهابا.

سجل هدفي آرسنال، زينشينكو وديكلان رايس في الدقيقتين 6 و37، بينما أحرز إيفان بيريسيتش هدف أيندهوفن الأول في الدقيقة 18 وأضاف شهيب دريوش الهدف الثاني للفريق الهولندي في الدقيقة 70.

وفاز آرسنال ذهابًا، خارج ملعبه على أيندهوفن، بنتيجة 7-1، وتبدو فرصه محسومة في التأهل لربع النهائي.

وشهد تشكيل آرسنال، إراحة العديد من نجوم الفريق، مثل ويليام ساليبا ومارتن أوديجارد وجابرييل مارتينيلي ولياندرو تروسارد، بعد النتيجة الكبيرة في الذهاب.

تشكيل آرسنال وأيندهوفن

وضم تشكيل الفريقين كالتالي:

آرسنال: دافيد رايا - سكيلي - جابرييل ماجاليس- كيويور - بن وايت - زينشينكو - ديكلان رايس - جورجينيو - تيرني - رحيم سترلينج - ميكيل ميرينو.

أيندهوفن: بينيتيز - مالاسيا - أوبيسبو - ناجالو - ليديزما - بابادي - شوتن - تيل - باكايوكو - بيرسيتش - دريوش.

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