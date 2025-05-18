الأحد 18 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

آرسنال يفوز على نيوكاسل 0/1 في الدوري الإنجليزي

آرسنال ونيوكاسل،
آرسنال ونيوكاسل، فيتو

انتهت مباراة آرسنال ضد نيوكاسل يونايتد بنتيجة 0/1 للجانرز، في المباراة التي جرت، مساء اليوم الأحد، على ملعب الإمارات، ضمن الجولة السابعة والثلاثين وقبل الأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل هدف آرسنال في شباك نيوكاسل، ديكلان رايس في الدقيقة 55.

وأجرى مدرب آرسنال ميكيل أرتيتا تغييرًا وحيدًا على تشكيلته الأساسية حيث عاد ديكلان رايس إلى الفريق، بعد غيابه عن تعادل الأسبوع الماضي 2-2 أمام ليفربول بسبب إصابة في الورك، ليحل محل لاعب نيوكاسل السابق ميكيل ميرينو، الذي يغيب للإيقاف بعد طرده في ملعب أنفيلد.

وتعافى كل من جابرييل مارتينيلي ولياندرو تروسارد من الإصابات التي هددت مشاركتهما، ويشاركان كأساسيين في المباراة الأخيرة على ملعب الإمارات هذا الموسم.

كما عاد كاي هافيرتز للظهور في قائمة البدلاء، بعد غياب طويل بسبب إصابة في أوتار الركبة تعرض لها في دبي.

تشكيل مباراة آرسنال ضد نيوكاسل

آرسنال: دافيد رايا، بن وايت، ويليام ساليبا، كيويور، لويس سكيلي، توماس بارتي، ديكلان رايس، مارتن أوديجارد، ساكا، جابرييل مارتينيلي، لياندرو تروسارد.

نيوكاسل: نيك بوب، بيرن، بوتمان، فابيان شار، ليفرامنتو، برونو جيمارايش، ساندرو تونالي، ميرفي، جوردون، بارنز، ويلسون.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أرسنال ضد نيوكاسل أرسنال نيوكاسل الدوري الإنجليزي الممتاز الدوري الانجليزي

مواد متعلقة

الدوري الإنجليزي، فولهام يفوز على برينتفورد 3-2 في مباراة مثيرة

تشكيل مباراة آرسنال ضد نيوكاسل في الدوري الإنجليزي

جوارديولا يهاجم رابطة الدوري الإنجليزي بسبب التشامبيونز ليج

قائمة المرشحين لجائزة مدرب الموسم في الدوري الإنجليزي

الأكثر قراءة

بث مباشر، مشاهدة مباراة برشلونة وفياريال في الدوري الاسباني 2024-2025

بعد الاستقرار على إلغاء الهبوط، شكل الدوري المصري في الموسم المقبل

بث مباشر، مشاهدة مباراة ريال مدريد وإشبيلية في الدوري الاسباني اليوم

كشفته المخابرات المصرية، كيف حصل الموساد على وثائق الجاسوس إيلى كوهين من سوريا (صور)

بطريقة ذكية، كيف تهرب أحمد حسن كوكا من دعم المثلية في فرنسا

أسعار البيض الأحمر تتراجع 12 جنيهًا اليوم الأحد 18 مايو 2025

شبورة ورياح مثيرة للأتربة والرمال، تحذير عاجل للأرصاد من طقس الغد

رابطة الأندية تحدد موعد انطلاق مسابقة الدوري الممتاز في الموسم الجديد

خدمات

المزيد

أسعار البيض الأحمر تتراجع 12 جنيهًا اليوم الأحد 18 مايو 2025

ارتفاع طفيف في سعر جرام الذهب بالأسواق خلال تعاملات اليوم الأحد

أسعار الأرز اليوم الأحد

تباين أسعار الكتاكيت واستقرار البط اليوم الأحد 18 مايو 2025

المزيد

انفوجراف

حصيلة مروعة.. ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم أكل العجوة في المنام وعلاقته بالتخلص من الهموم والمشاكل

أمين الفتوى: يجوز للمرأة الحج دون محرم بشرط

برنامج دين حياة، رمضان البيه يواصل الحديث عن الأوامر والنواهي الإلهية في القرآن (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية