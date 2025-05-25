الأحد 25 مايو 2025
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رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة يزور جامعة المحافظة لبحث سبل التعاون التنموي والتعليمي

رئيس جامعة دمياط
رئيس جامعة دمياط

استقبل الدكتور حمدان ربيع المتولي، رئيس جامعة دمياط،  اليوم الأحد، المهندس أشرف فتحي، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، وذلك بمقر رئاسة الجامعة. جاءت الزيارة في إطار تعزيز سبل التعاون المشترك بين الجانبين لخدمة العملية التعليمية والتنموية بالمنطقة.

 

بحث مجالات التعاون في التعليم والتنمية


تناول اللقاء مناقشة عدد من الملفات المهمة التي تهدف إلى دعم التعاون في مجالات متعددة، على رأسها دعم البنية التحتية التعليمية، وتطوير البيئة الجامعية، بما يسهم في النهوض بالعملية التعليمية وتلبية احتياجات المجتمع المحلي.

 

رئيس جامعة دمياط يستقبل رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة
رئيس جامعة دمياط يستقبل رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة

 

جولة تفقدية للمشروعات البحثية والتقنية بالجامعة

اصطحب رئيس الجامعة، المهندس أشرف فتحي، في جولة تفقدية شملت مركز التميز البحثي في العلوم الزراعية المتقدمة، والذي يُعد من المراكز المتميزة على مستوى الجمهورية، نظرًا لما يحتويه من أجهزة بحثية متطورة. 

كما تضمنت الجولة زيارة معامل كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، للاطلاع على أحدث التجهيزات التقنية، بالإضافة إلى زيارة موقع جامعة دمياط الأهلية، حيث تم استعراض نسب الإنجاز في الإنشاءات والتجهيزات الجارية.

حضور قيادات جامعية بارزة

شارك في الزيارة عدد من قيادات الجامعة، من بينهم الأستاذ الدكتور المتولي مصطفى سليم، عميد كلية الزراعة، والأستاذ الدكتور وائل عبد القادر عوض، عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، والأستاذ الدكتور سامي دراز، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد هيكل، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

دعم مشترك للتنمية بمحافظة دمياط

أكد الجانبان خلال الزيارة أهمية استمرار التنسيق والتعاون بين الجامعة وجهاز المدينة، بما يعزز من جهود التنمية المستدامة في محافظة دمياط، ويدعم دور الجامعة كمؤسسة تعليمية وبحثية رائدة في خدمة المجتمع المحلي والإقليمي.

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