الأحد 04 مايو 2025
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رئيس جامعة دمياط يشهد ندوة "ابدأ مشروعك" لتعزيز ثقافة ريادة الأعمال بين الطلاب

رئيس جامعة دمياط
رئيس جامعة دمياط يتابع ندوة ابدأ مشروعك

شهد الدكتور حمدان ربيع المتولي، رئيس جامعة دمياط، اليوم الأحد، فعاليات الندوة التعريفية التي نظمها قطاع شؤون التعليم والطلاب تحت عنوان "ابدأ مشروعك"، وذلك تحت إشراف الدكتور محمد عبده عماشة، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب.

تعاون مثمر مع جهاز تنمية المشروعات

شارك في الندوة المهندس  حسام شبكة، مدير عام جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بدمياط، والأستاذ طارق هلال، مدير الخدمات غير المالية بالجهاز، إلى جانب حضور عدد من أعضاء هيئة التدريس وجمع غفير من طلاب وطالبات الجامعة.

حضور كبير في ندوة ابدأ مشروعك 
حضور كبير في ندوة ابدأ مشروعك 

 

رئيس الجامعة: نُعدّ طلابنا لمستقبل ريادي

وخلال كلمته، رحب رئيس الجامعة بالضيوف، مشيدًا بالتعاون الفعال مع جهاز تنمية المشروعات، ومؤكدًا أن الجامعة تعمل على ترسيخ ثقافة العمل الحر والمشروعات الصغيرة كخيار واقعي وواعد للطلاب في مواجهة التحديات التقليدية لسوق العمل.

آليات التمويل والدعم الفني في متناول الشباب

واستعرض المهندس حسام شبكة آليات الحصول على التمويل والدعم المقدم من الجهاز، موضحًا أن هناك برامج متكاملة تشمل التمويل، التدريب، والدعم الفني تهدف إلى تمكين الشباب من تنفيذ مشروعات ناجحة ومستدامة.

دراسات جدوى وخدمات غير مالية لتأهيل رواد الأعمال

فيما قدّم طارق هلال شرحًا وافيًا حول الخدمات غير المالية، مثل إعداد دراسات الجدوى، والاستشارات التسويقية، والتأهيل الإداري، مؤكدًا أهمية هذه الخدمات في تحويل الأفكار إلى مشروعات واقعية تحقق النجاح والتأثير في السوق المحلي.

تفاعل طلابي كبير وتأكيد على الاستمرارية

وشهدت الندوة تفاعلًا لافتًا من الطلاب الذين طرحوا تساؤلات حول فرص الدعم، ونماذج المشروعات المناسبة، وكيفية بدء مشروع ناجح.

وفي ختام الندوة، أعرب رئيس الجامعة عن تقديره العميق لجهاز تنمية المشروعات وللمتحدثين، مشيرًا إلى أن الجامعة ستواصل تنظيم مثل هذه الفعاليات التي توسع مدارك الطلاب وتُهيئهم لقيادة مشروعات ناجحة في المستقبل.

 

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