دمياط تبحث التعاون مع جامعة شنغهاي في تطوير مدن التعلم

استقبل اللواء محمد رأفت همام، سكرتير عام المحافظة، بالإنابة عن الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، وفدا رفيع المستوى من جامعة شنغهاي المفتوحة بجمهورية الصين الشعبية، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون في مجالات التعلم مدى الحياة وتطوير مدن التعلم.

ضم الوفد الصيني الدكتور وانغ يوان نائب رئيس الجامعة، والدكتور ليو تشنغ مدير مركز مدن التعلم، والدكتورة هان يو مديرة التعاون الدولي، والدكتور وينك زهى مسؤول الاتصال الدولي، وشو شياو منسقة برامج التعاون.

دمياط مدينة حاصلة على جائزة اليونسكو

في مستهل اللقاء، نقل اللواء همام تحيات محافظ دمياط، مشيرًا إلى أن المحافظة تولي اهتمامًا خاصًا بملف التعلم مدى الحياة، ما أهلها للحصول على جائزة اليونسكو لمدن التعلم عام 2012 كواحدة من عشر مدن حول العالم.

كما استعرض همام أبرز التجارب والمبادرات التي تبنتها دمياط في هذا الإطار، مؤكدًا أن المحافظة انتهجت استراتيجية شاملة للتعلم المستدام، تضمنت برامج تدريبية متنوعة بالشراكة مع منظمات محلية ودولية، واستثمارًا مستمرًا في البنية التعليمية.

المدينة الصديقة للنساء.. نموذج يحتذى به

وسلط سكرتير عام المحافظة الضوء على مشروع "المدينة الصديقة للنساء" بمحيط مكتبة مصر العامة بمدينة عزبة البرج، والذي نُفذ بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة (UN WOMEN)، وساهم في مكافحة العنف ضد المرأة وتعزيز دورها المجتمعي والاقتصادي.

وأشار إلى أن هذا المشروع الرائد كان سببًا في صدور قرار جمهوري بتعميمه على باقي محافظات الجمهورية، ليكون نموذجًا في تمكين المرأة وتحقيق التنمية المستدامة.

جامعة شنغهاي: تعليم رقمي وتقدير عالمي

وحصلت مدينة شنغهاي على جائزة اليونسكو لمدن التعلم لعام 2021، والتي تمنح للمدن التي تحقق إنجازات بارزة في تطبيق استراتيجيات التعلم مدى الحياة، وهو ما يعكس التزامها بتوفير فرص تعليمية شاملة لجميع الفئات العمرية.

أكثر من 10 آلاف مستفيد من برامج دمياط التدريبية

من جانبها، استعرضت جامعة شنغهاي المفتوحة تجربتها الرائدة في تقديم التعليم المستمر، حيث تقدم برامج أكاديمية ومهنية متقدمة في مجالات التكنولوجيا والإدارة والتصميم والصحة، باستخدام أحدث تقنيات التعليم الرقمي.

السكرتير العام لدمياط يجتمع مع وفد رفيع المستوى من جامعة شنغهاي المفتوحة بجمهورية الصين الشعبية

وخلال اللقاء، أكدت محافظة دمياط اهتمامها بتعزيز التعليم المجتمعي والتدريب المهني، مشيرة إلى أن "المدينة الآمنة للنساء" قد نجحت في تدريب أكثر من 10 آلاف شخص على مهارات متنوعة، من بينها المهارات الرقمية والحرفية وريادة الأعمال.

اتفاق مرتقب بين جامعة دمياط وجامعة شنغهاي

تم خلال اللقاء مناقشة إمكانية توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين جامعة دمياط وجامعة شنغهاي المفتوحة، يشمل تبادل الخبرات الأكاديمية، وتصميم برامج تعليمية مشتركة، وفتح آفاق لتبادل الطلاب، بما يعزز من فرص الانفتاح الثقافي والتعليم الدولي.

الصناعات الدمياطية محل اهتمام الوفد الصيني

كما تطرق اللقاء إلى تميز دمياط في عدة صناعات رائدة، مثل صناعة الأثاث، وصناعة الجبن الدمياطي، وصناعة اليخوت، والتي تحتل بها دمياط موقعًا متقدمًا على المستويين المحلي والدولي. ولفت اللواء همام إلى أن دمياط تمتلك نحو ثلثي أسطول الصيد البحري في مصر.

نحو تعاون مستقبلي مثمر

وفي ختام اللقاء، أعرب الجانبان عن تطلعهما إلى تعزيز التعاون في مجالات التعليم والتدريب والتنمية المستدامة، بما يدعم أهداف التعلم مدى الحياة وتمكين المجتمعات لتحقيق مستقبل أفضل.

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