بطولة كأس مصر قد تحسم الأمر، هل يعتزل شيكابالا بنهاية الموسم؟

كشف مصدر داخل نادي الزمالك، موقف محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، من الاعتزال بنهاية الموسم الجاري.

هل يعتزل شيكابالا بنهاية الموسم؟

وكان شيكابالا، أعلن في وقت سابق اعتزاله بنهاية الموسم الجاري 2024-2025.

موعد اعتزال شيكابالا

وقال المصدر إن شيكابالا كان ينوي بالفعل الاعتزال بنهاية الموسم ولكن بعد الموسم السيئ الذي يعيشه الفريق وعدم منافسته على الألقاب الكبرى اقترح المقربون منه الاستمرار موسم اخر أملا في تحقيق الدوري أو الكونفدرالية بالموسم الجديد.

وأشار المصدر إلى أن بطولة كأس مصر ستكون عاملا حاسما في اعتزال شيكابالا، مؤكدا أن حال تحقيق الأبيض اللقب قد يعتزل شيكابالا بالفعل لختام مسيرته ببطولة.

وواصل: شيكابالا يرى نفسه قادرا على مواصلة اللعب لموسم إضافي.

وأتم المصدر حديثه: شيكابالا سيحسم موقفه بنهاية الموسم من الاعتزال أو الاستمرار موسم آخر في الملاعب في ظل امتداد عقده لموسم آخر.



شيكابالا

فيما يستأنف فريق الزمالك تدريباته مساء غدا الاثنين على ملعب النادي، استعدادًا لمباراة فاركو، المقرر لها يوم 31 مايو الجاري في الجولة الأخيرة من المرحلة النهائية لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة أيمن الرمادي، منح اللاعبين راحة اليوم الأحد من التدريبات الجماعية، عقب الفوز على بتروجت، في المباراة التي أقيمت بينهما بالأمس في مسابقة الدوري الممتاز.

وفاز فريق الزمالك على نظيره بتروجت بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد الكلية الحربية في إطار مباريات الجولة الثامنة للمرحلة النهائية لمسابقة الدوري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 44 نقطة.

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