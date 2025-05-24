الرمادي بعد فوز الزمالك على بتروجت: انتظروا الأفضل في الفترة المقبلة

أبدى أيمن الرمادي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، سعادته بالفوز الذي حققه الفريق على حساب بتروجت، اليوم السبت في مسابقة الدوري الممتاز.

المؤتمر الصحفي لمباراة الزمالك وبتروجت

وقال المدير الفني في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "كنا بحاجة إلى تحقيق الفوز لاكتساب الثقة بعد فترة من التعثر".

وأضاف الرمادي: "سعيد بالمستوى الذي قدمه اللاعبون الشباب، فهم عناصر واعدة، وقادرون على تقديم مستويات فنية أفضل خلال الفترات المقبلة".

وشدد على أنه بدأ في وضع أسلوب لعب واضح يهدف إلى استعادة الكرة الجميلة التي يتميز بها نادي الزمالك، قائلًا: "سترون الأفضل في الفترة المقبلة".

ونفى المدير الفني للزمالك ما تردد مؤخرًا بشأن وجود أزمة له في النادي، مؤكدًا أن المشاكل أمر طبيعي في جميع الفرق الكبرى، ولكن بعض الأشخاص يستغلون الاختلاف في وجهات النظر لصناعة أزمات غير حقيقية ولا أساس لها من الصحة.

وتابع الرمادي: "بطبيعتي أفضل توفير كل الأدوات اللازمة للاعبين قبل بدء العمل، وهذا حقهم، ولا توجد أي أزمة في ذلك، لكن البعض يحاول تضخيم الأمور وافتعال الأزمات".

وأكد أنه لا يتأثر بما يُنشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لأنه لا يتابعها بطبيعة شخصيته، كما أنه اعتاد العمل تحت الضغط.

وبشأن مشاركة عبد الله السعيد، رغم غيابه عن معسكر الفريق في الإسماعيلية، أوضح الرمادي أن غياب اللاعب كان بسبب شعوره بآلام عضلية، وليس له علاقة بملف تجديد عقده، كما تردد.



وشدد قائلًا: "عبد الله السعيد من أفضل اللاعبين فنيًا وأخلاقيًا، وكان ملتزمًا بأداء تدريباته كاملة، وإذا كان انضم لمعسكر الإسماعيلية، لكان خضع لتدريبات منفردة، ومن غير المنصف عدم الاعتماد عليه".

واختتم الرمادي تصريحاته قائلًا: "أتمنى حصد لقب كأس مصر مع الزمالك، فهو أقل ما يمكن تقديمه لجماهير النادي العظيمة التي تستحق الفرحة".

وفاز نادي الزمالك على بتروجيت 3-1 في المباراة التي أقيمت على ستاد الكلية الحربية، بالجولة الثامنة للمرحلة النهائية للمسابقة.

الزمالك يهزم بتروجت

سجل رشاد المتولي لاعب بتروجيت الهدف الأول في مرمى الزمالك بالدقيقة 24. فيما سجل حسام عبد المجيد لاعب الزمالك هدف التعادل الأول للأبيض في مرمى بتروجيت بالدقيقة 30 من علامة الجزاء

وأحرز أحمد عبد الرحيم (إيشو) الهدف الثاني للزمالك بالدقيقة 49 في شباك بتروجت.

ثم اختتم محمود عبد الرازق شيكابالا ثلاثية الزمالك في الدقيقة 90 بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

تشكيل الزمالك ضد بتروجيت

جاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: محمد حمدي – حسام عبد المجيد – محمود حمدي "الونش" – عمر جابر.

خط الوسط: محمد شحاتة – سيف جعفر – أحمد فتوح – أحمد عبد الرحيم "إيشو".

خط الهجوم: مصطفى شلبي – حسام أشرف.

وتواجد على مقاعد البدلاء، محمد عواد ومصطفى الزناري وصلاح مصدق وأحمد حسام ومحمد السيد وأحمد حمدي وعبد الله السعيد ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" وأيمن أمير عبد العزيز.

رصيد نقاط الزمالك وبتروجيت

ورفع الزمالك رصيده إلى 44 نقطة في المركز الثالث بالترتيب بينما تجمد رصيد بتروجت عند 26 نقطة في المركز الثامن.

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