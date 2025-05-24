شيكابالا يسجل الهدف الثالث للزمالك في شباك بتروجت

سجل محمود عبد الرازق شيكابالا الهدف الثالث للزمالك بالدقيقة 90 في مرمى بتروجيت بالدوري المصري.

وسجل رشاد المتولي لاعب بتروجيت الهدف الأول في مرمى الزمالك بالدقيقة 24، فيما سجل حسام عبد المجيد لاعب الزمالك هدف التعادل الأول للأبيض في مرمى بتروجت بالدقيقة 30 من علامة الجزاء.

وأحرز أحمد عبد الرحيم (إيشو) الهدف الثاني للزمالك بالدقيقة 49 في شباك بتروجت.

تشكيل الزمالك ضد بتروجيت

جاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: محمد حمدي – حسام عبد المجيد – محمود حمدي "الونش" – عمر جابر.

خط الوسط: محمد شحاتة – سيف جعفر – أحمد فتوح – أحمد عبد الرحيم "إيشو".

خط الهجوم: مصطفى شلبي – حسام أشرف.

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمد عواد ومصطفى الزناري وصلاح مصدق وأحمد حسام ومحمد السيد وأحمد حمدي وعبد الله السعيد ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" وأيمن أمير عبد العزيز.

مباراة الزمالك وبتروجيت

وحرص اللاعبون وأعضاء الجهاز الفني على تفقد أرضية ملعب المباراة قبل بدء عمليات الإحماء استعدادًا للقاء المرتقب.



وكان أيمن الرمادي المدير الفني للفريق ألقى محاضرة فنية على اللاعبين في فندق الإقامة قبل التحرك إلى ملعب المباراة، شرح خلالها بعض الأمور الفنية الخاصة بخطة اللعب، ومنح اللاعبين التعليمات الأخيرة استعدادًا للمباراة.

موعد مباراة الزمالك وبتروجيت

وانطلقت مباراة الزمالك وبتروجيت في الدوري الممتاز اليوم السبت في تمام الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وبتروجيت

وتنقل مباراة الزمالك وبتروجيت عبر شبكة قنوات أون سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري الممتاز.

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