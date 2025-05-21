جامعة قناة السويس تعلن انضمامها لعضوية اللجان المتخصصة بجامعة شبكة البريكس

أعلنت جامعة قناة السويس عن انضمامها رسميًا إلى عضوية اللجان المتخصصة بجامعة شبكة البريكس، وذلك ضمن قائمة تضم 20 جامعة مصرية تم اختيارها من قبل المجلس الأعلى للجامعات للمشاركة في أنشطة الشبكة الدولية التي تضم دول مجموعة البريكس.

خطوة استراتيجية هامة

وأكد الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، أن هذا الانضمام يمثل خطوة استراتيجية مهمة تعكس مكانة الجامعة على الساحة الأكاديمية الدولية، مشيرًا إلى أن الجامعة تواصل جهودها للانفتاح على التجمعات الإقليمية والدولية، والتعاون مع كيانات أكاديمية مرموقة، بهدف تعزيز التبادل المعرفي والبحثي وتوسيع آفاق طلابها وأساتذتها.

تحقيق رؤية جامعة قناة السويس

ومن جانبه، قال الدكتور محمد سعد زغلول، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، إن انضمام الجامعة إلى شبكة البريكس يأتي ضمن رؤية واضحة لتوسيع الشراكات الدولية في مجال البحث العلمي والدراسات العليا، مؤكدًا أن المشاركة في هذه الشبكة تفتح أبوابًا واسعة للتعاون الأكاديمي والبحثي مع جامعات مرموقة من دول البريكس، وتسهم في تعزيز مكانة الجامعة على خارطة التعليم العالي العالمية.

مشاركة وفد من المجلس الأعلى للجامعات

وشارك في اجتماع المجلس الدولي الحاكم لجامعة شبكة البريكس (IGB) وفد من المجلس الأعلى للجامعات ضم كلًا من: الدكتورة منى هجرس – الأمين المساعد للمجلس الأعلى للجامعات والمتحدث الرسمي باسم الوفد المصري، الدكتور محمد سعد زغلول – نائب رئيس جامعة قناة السويس لشئون الدراسات العليا والبحوث، الدكتور طارق غلوش – نائب رئيس جامعة المنصورة لشئون الدراسات العليا والبحوث، الدكتور عصام خميس – رئيس لجنة قطاع الدراسات البينية، والدكتورة إنجي الدمك – منسق التعاون الدولي بالمجلس الأعلى للجامعات.

يُذكر أن الجامعات المصرية المختارة لعضوية اللجان المتخصصة تضم: كفر الشيخ، بني سويف، المنصورة، الزقازيق، عين شمس، جنوب الوادي، قناة السويس، أسيوط، الإسكندرية، القاهرة، حلوان، بورسعيد، مدينة السادات، أسوان، دمياط، الأقصر، الوادي الجديد، بنها، سوهاج، المنوفية.

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