الأحد 25 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

محافظ الجيزة يبحث مع سفير اليابان أوجه التعاون المشترك

محافظ الجيزة يستقيل
محافظ الجيزة يستقيل سفير اليابان لدي القاهرة

استقبل المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، إيواي فوميو سفير اليابان لدى مصر بمقر الديوان العام لمحافظة الجيزة اليوم الأحد، وذلك لبحث سبل التعاون الثنائي والتبادل الثقافي.

العلاقات المصرية اليابانية 

وخلال اللقاء رحب محافظ الجيزة بالسفير الياباني والوفد المرافق له، معبرًا عن امتنان المحافظة لحرص اليابان، حكومةً وشعبًا، على مشاركة الدولة المصرية والشعب المصري في كافة مراحل البناء والتنمية مؤكدًا حرصه على دعم كافة جهود السفارة اليابانية والمؤسسات التابعة لها لتسهيل مهامها في مجالات التعاون القائمة.

من جانبه تقدم إيواي فوميو سفير اليابان بالشكر لمحافظ الجيزة على حفاوة الاستقبال، مؤكدًا استمرار التعاون لدعم روابط الصداقة بين الشعبين المصري والياباني.

روابط الصداقة بين الشعبين المصري والياباني

وأكد الجانبان عزمهما على التوسع في بحث المزيد من فرص المشاركة والتعاون، تأكيدًا على علاقة الود والصداقة التي تجمع الشعبين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة الجيزة إيواي فوميو سفير اليابان لدي مصر اليابان محافظة الجيزة

مواد متعلقة

وزير البيئة: الأمن الغذائي فرصة ذهبية للربط بين التكيف والتنوع البيولوجي والتصحر

الجيزة تعلن الانتهاء من رصف عدة طرق بالواحات البحرية بـ 11.5 مليون

وزيرة البيئة ونظيرتها الفرنسية تناقشان تعزيز ملف مواجهة التلوث البلاستيكي

محافظ الجيزة يعلن انتهاء إعداد المخططات الاستراتيجية لـ11 مدينة و160 قرية (تفاصيل)

محافظ الجيزة يناقش استعدادات طرح 2130 مدفنا بطريق الفيوم

وزير البيئة: ربط التنوع البيولوجي بأهداف التنمية المستدامة أولوية قصوى

الموجة 26، إزالة 35 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالبدرشين

وزيرة البيئة: نظام تمويل المناخ يتطلب عدة إصلاحات محلية ودولية لتعزيز الاستثمار الأخضر

الأكثر قراءة

العثور على جثة حفيد نوال الدجوي داخل شقته

السيسي يصدر قرارا جمهوريا جديدا بمناسبة عيد الأضحى

الحكومة تكشف حقيقة تمسكها بتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر في الإيجار القديم

مخالفات وظيفية تضرب هيكل شركة إنبي وتثير غضب العاملين (انفراد)

توضيح عاجل للحكومة بعد حديث مدبولي عن إعفاء منتجات الألبان الأمريكية من شرط "شهادة الحلال"

في جنازة شعبية مهيبة، الدقهلية تشيع جثمان الشيخ سيد سعيد (صور)

طوبة في الشنطة وفردة حذاء بالعمارة، قصة سقوط «طفلة دمياط» من الطابق الرابع تثير الحيرة

في وقفة احتجاجية أمام المشيخة، أوائل الأزهر يناشدون الطيب: تعبنا بين رسائل الماجستير وضياع المستقبل (صور)

خدمات

المزيد

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الأحد 25-5-2025

تعرف على سعر كيلو النحاس الأصفر الخردة اليوم

تعرف على سعر الأرز الأبيض اليوم في الأسواق

تعرف على سعر السكر اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

تفاصيل تعديل قوانين الانتخابات المقبلة لمجلسي النواب والشيوخ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

برنامج دين حياة، رمضان البيه يواصل الحديث عن دعوة سيدنا إبراهيم (فيديو)

بعد جدل شهادة الحلال.. ما حكم الذبح بالآلة الكهربائية؟

المجددون.. علي جمعة مفتي الديار الأسبق وصاحب الفتاوى المثيرة للجدل الذي حاول المتطرفون اغتياله

المزيد
الجريدة الرسمية