محافظ الجيزة يبحث مع سفير اليابان أوجه التعاون المشترك

استقبل المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، إيواي فوميو سفير اليابان لدى مصر بمقر الديوان العام لمحافظة الجيزة اليوم الأحد، وذلك لبحث سبل التعاون الثنائي والتبادل الثقافي.

العلاقات المصرية اليابانية

وخلال اللقاء رحب محافظ الجيزة بالسفير الياباني والوفد المرافق له، معبرًا عن امتنان المحافظة لحرص اليابان، حكومةً وشعبًا، على مشاركة الدولة المصرية والشعب المصري في كافة مراحل البناء والتنمية مؤكدًا حرصه على دعم كافة جهود السفارة اليابانية والمؤسسات التابعة لها لتسهيل مهامها في مجالات التعاون القائمة.

من جانبه تقدم إيواي فوميو سفير اليابان بالشكر لمحافظ الجيزة على حفاوة الاستقبال، مؤكدًا استمرار التعاون لدعم روابط الصداقة بين الشعبين المصري والياباني.

روابط الصداقة بين الشعبين المصري والياباني

وأكد الجانبان عزمهما على التوسع في بحث المزيد من فرص المشاركة والتعاون، تأكيدًا على علاقة الود والصداقة التي تجمع الشعبين.

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