قناة نايل سبورت تنقل نهائي دوري سوبر السلة بين الاهلي والاتحاد السكندري

كرة السلة، تنقل قناة النيل للرياضة فى السادسة مساء اليوم نهائى دورى السوبر المصري لكرة السلة بين ناديى الأهلي والاتحاد السكندري.

وتنطلق سلسلة الدور النهائي، من منافسات دوري السوبر المصري لكرة السلة، مساء اليوم الأحد، بمواجهة معتادة في السنوات الأخيرة، بين الأهلي والاتحاد السكندري، على صالة الشباب والرياضة بمدينة 6 أكتوبر.

ويلتقي الفريقان في تمام السادسة من مساء اليوم، بأولى لقاءات سلسلة نهائي دوري السوبر.

منافسات نهائي دوري السوبر بنظام البلاي أوفس best of 5، حيث سيتوج الفريق الفائز بثلاث مباريات بلقب المسابقة.

جدير بالذكر أن قناة نايل سبورت تشهد الآن طفرة فى التطوير ونقل المباريات تحت رئاسة محمد عفيفي رئيس قناة النيل للرياضة.

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