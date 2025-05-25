كرة السلة، مباراة واحدة لتحديد المركز الثالث بدوري السوبر

كرة السلة، وافق مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة، برئاسة عمرو مصيلحي، على إقامة مباراة واحدة بين الزمالك وسبورتنج، لتحديد المركزين الثالث والرابع، بدوري السوبر لكرة السلة 2024 /2025.

جاء ذلك بناءً على طلب ناديي الزمالك وسبورتنج، بإقامة مباراة واحدة، ستقام في السادسة مساء يوم الإثنين المقبل الموافق 26 مايو الجاري، على صالة الشباب والرياضة في السادس من أكتوبر.

وكان من المقرر أن تقام لقاءات تحديد المركزين الثالث والرابع بنظام Best Of 3، أيام 26 و28، و29 مايو الجاري.

كان قد خسر الزمالك أمام الأهلي، في الدور نصف النهائي، بنتيجة 3/2، بينما خسر سبورتنج أمام الاتحاد السكندري بنتيجة 3/1، في نصف النهائي الآخر، ليخوض الفريقان مباريات تحديد المركزين الثالث والرابع، بينما يلتقي الاتحاد السكندري والأهلي في الدور النهائي.

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