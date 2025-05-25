كرة السلة، طاقم تحكيم أجنبي لنهائي دوري السوبر بين الأهلي والاتحاد السكندري

كرة السلة، أعلن الاتحاد المصري لكرة السلة برئاسة عمرو مصيلحي، إسناد نهائي دوري السوبر لكرة السلة 2024/2025، بين الاتحاد السكندري والنادي الأهلي، لطاقم تحكيم أجنبي.

ومن المقرر أن يقام الدور النهائي بنظام سلسلة Best Of 5، على صالة الشباب والرياضة في السادس من أكتوبر.

يقود الدور النهائي تحكيميًا كل من، مشيكل ماينستا ـ استونيا، أندريس ساونكروجيرز ـ لاتفيتا، يان ديفيدسون - مدغشقر.

جاء ذلك بالتنسيق مع لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة السلة التي يشرف عليها العميد أحمد الشرقاوي عضو مجلس إداراة الاتحاد، والتي يرأسها المهندس هشام الحريري.

ومن المقرر أن تقام المباراة الأولى، في السادسة من مساء اليوم الأحد.

وفيما يلي مواعيد باقي مباريات السلسلة:

المباراة الثانية، الثلاثاء الموافق 27 مايو الجاري، في تمام الساعة السادسة مساءً.

المباراة الثالثة، الخميس الموافق 29 مايو الجاري، في تمام الساعة التاسعة مساءً.

المباراة الرابعة «في حالة اللجوء لها»، السبت الموافق 31 مايو الجاري في تمام الساعة السادسة مساءً.

المباراة الخامسة «في حالة اللجوء لها»، الأحد الموافق 1 يونيو المقبل في تمام الساعة الخامسة مساءً.

وتأهل الأهلي للدور النهائي، بعد الفوز على الزمالك بنتيجة 3/2، في سلسلة نصف النهائي، بينما تأهل الاتحاد السكندري على حساب سبورتنج بنتيجة 3/1، في نصف النهائي الآخر.

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