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رياضة

كرة اليد، ديفيد ديفيز مديرا فنيا للنادي الأهلي

ديفيد ديفيز، فيتو
ديفيد ديفيز، فيتو

كرة اليد، وقع المدير الفني الإسباني ديفيد ديفيز، على عقود تدريب الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي رسميا خلال الموسم المقبل.

وجاء تحرك وقرار النادي الأهلي بالتعاقد مع ديفيد ديفيز، بعد رحيل المدير الفني الدنماركي ستيفن مادسن، بعد موسم تاريخي حصد فيه المارد الأحمر 6 بطولات.

ديفيد ديفيز مديرا فنيا للنادي الأهلي

ومن المقرر أن يتولى ديفيد ديفيز قيادة النادي الأهلي خلال مشاركته في منافسات بطولة كأس العالم للأندية “سوبر جلوب”، المقرر لها شهر سبتمبر المقبل بالقاهرة.

وحصد الأهلي مؤخرا لقب كأس السوبر الأفريقي بعد الفوز على الترجي التونسي في المباراة النهائية، التي أقيمت على صالة النادي بالجزيرة.

كما توج الأهلي ببطولة أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس، بعد الفوز على الزمالك في المباراة النهائية.

وسبق أن تولى ديفيد ديفيز مهمة تدريب المنتخب الوطني لكرة اليد ثم النادي الأهلي، وحقق عدد كبير من النجاحات والإنجازات.

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