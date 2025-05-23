كرة اليد، الأهلي يتأخر أمام بترو أتليتكو 16ـ 10 في نهائي بطولة إفريقيا للسيدات

كرة اليد، يتأخر الفريق الأول لكرة اليد سيدات بالنادي الأهلي، أمام نظيره بترو أتلتيكو الأنجولي بنتيجة 16ـ10 في الشوط الأول من المواجهة التي تجمع بينهما ضمن منافسات نهائي بطولة كأس الكؤوس الإفريقية والتي تقام في ضيافة النادي الأهلي.

الأهلي يتأهل لنهائي بطولة أفريقيا للسيدات

وحسم الفريق الأول لكرة اليد سيدات بالنادي الأهلي، تأهله لنهائي البطولة الأفريقية للأندية المقامة حاليا بالقاهرة.

ووصل الأهلي لنهائي البطولة الأفريقية بعد الفوز على فريق جمعية الساحل التونسي بنتيجة (22-20)، في نصف نهائي البطولة الأفريقية.

وكان الأهلي تأهل إلى الدور قبل النهائي من البطولة الأفريقية، بعد الفوز على فاب الكاميروني بنتيجة (35-25).

وتصدر الأهلي قمة المجموعة الثانية بالفوز في المباريات الثلاث التي خاضها في مرحلة المجموعات بالبطولة.

واستهل الأهلي مشواره بالفوز على كالارا الكاميروني بنتيجة 39-19، ثم أبيدجان الإيفواري بنتيجة 39-21، وواصل انتصاراته بالفوز اليوم على أول أغسطس الأنجولي 25-22.

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