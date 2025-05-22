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رياضة

الأهلي يكرم قدامى كرة اليد في بطولة إفريقيا للأندية أبطال الكؤوس

الأهلي يكرم قدامى
الأهلي يكرم قدامى كرة اليد

حرصت اللجنة العليا المنظمة لبطولة إفريقيا للأندية أبطال الكؤوس لكرة اليد، برئاسة طارق قنديل عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، اليوم على تكريم عدد كبير من قدامى اللعبة في الأهلي، وذلك على هامش فعاليات البطولة التي يستضيفها النادي الأهلي منذ 14 مايو الجاري وتختتم غدًا الجمعة. 

وحرص طارق قنديل على تكريم قدامى كرة اليد في الأهلي بين شوطي مباراتي سيدات الأهلي أمام الجمعية الرياضية التونسي ومباراة رجال الأهلي أمام منتدى درب السلطان المغربي في نصف نهائي البطولة، وجاءت الأسماء التي تم تكريمها على النحو التالي:
سمير سليمان الجزار، ومصطفى فاضل مرزوق، وأحمد عبد السلام، وحسين فتحي، وجمال سليمان، وأكرم أحمد أبو ريدة، وطارق تاج الدين، وطارق محروس، وعاطف عبد الرحمن محمد، وعمرو عطية مبروك، ومحمد عاشور، ومحمد عبد الهادي الألفي، وخالد عبد الخالق، وسمير فؤاد أبو المجد، وياسر الرملي، ومحمد مرعش، وأحمد سالم محمود، وأشرف عواض عبده، وجوهر نبيل، وصابر حسين بلال، ومحسن سليمان، وعماد إبراهيم، ومحمد عادل السيد، ومحمد متولي، وأحمد عميرة، ومحمد عبد الله.

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