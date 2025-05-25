نصائح للأمهات، للتعامل مع الطفل العصبي بأقل الخسائر

نصائح للأمهات، للتعامل مع الطفل العصبي، تواجه العديد من الأمهات تحديات يومية في التعامل مع أطفالهن، لا سيما إذا كان الطفل يظهر سلوكًا عصبيًا متكررًا، مثل الصراخ، نوبات الغضب، العناد، أو التهيج المفرط.





الطفل العصبي لا يعني بالضرورة أنه يعاني من مشكلة نفسية خطيرة، بل قد تكون هذه العصبية نتيجة لعوامل متعددة مثل البيئة المحيطة، طريقة التربية، أو حتى التغيرات البيولوجية والعاطفية التي يمر بها الطفل.



أوضحت الدكتورة عبلة إبراهيم أستاذ التربية ومستشارة العلاقات الأسرية، أن التعامل مع الطفل العصبي يتطلب من الأم صبرًا وحكمة ووعيًا عاطفيًا، كما أنه لا يوجد طفل عصبي "بطبعه"، بل إن كل طفل هو نتيجة للتجارب التي يمر بها والطريقة التي يُعامل بها.



في هذا التقرير، تقدم الدكتورة عبلة، مجموعة من النصائح الفعّالة التي يمكن أن تساعد الأمهات في التعامل مع هذا النوع من الأطفال بطريقة صحية وبنّاءة.





أولًا: فهم أسباب العصبية

عصبية الطفل

أضافت الدكتورة عبلة، أنه قبل البحث عن حلول للتعامل مع الطفل العصبي، من الضروري أن تفهم الأم الأسباب التي قد تدفع طفلها للعصبية. ومن أبرز هذه الأسباب، ما يلي:

الإحساس بعدم الأمان: عندما يشعر الطفل بأنه مرفوض أو غير محبوب، فقد يُظهر سلوكًا عصبيًا لجذب الانتباه.

التغيرات في الحياة اليومية: مثل الانتقال إلى منزل جديد، ولادة أخ جديد، أو التحاقه بالمدرسة لأول مرة.

أساليب التربية القاسية: كثرة الأوامر، الصراخ، الضرب، أو الإهانة تؤدي إلى تكوين شخصية عصبية غير متزنة.

ضعف التواصل: عندما لا يجد الطفل من يستمع إليه أو يشاركه مشاعره، قد يلجأ للعصبية للتعبير عن نفسه.

عوامل بيولوجية أو صحية: مثل نقص بعض الفيتامينات أو وجود مشاكل في النوم أو اضطرابات سلوكية تتطلب متابعة متخصصة.

ثانيًا: أساليب تربوية للتعامل مع الطفل العصبي

وتقدم الدكتورة عبلة، نصائح تساعدك في التعامل مع الطفل العصبي.

1. الاحتواء العاطفي

احتواء مشاعر الطفل هو الخطوة الأولى للتعامل معه. عندما يغضب، لا تتسرعي في تهدئته بالعنف أو الصراخ، بل اجلسي بجانبه بهدوء وعبّري له عن أنك تتفهمين شعوره. قولي مثلًا: "أنا شايفة إنك زعلان، تحب تحكيلي؟" هذا يساعده على إدراك مشاعره والتعبير عنها بالكلمات بدلًا من السلوك العدواني.

2. تحديد الروتين اليومي

الأطفال بحاجة إلى نظام يشعرهم بالأمان. جدولة مواعيد النوم، الطعام، اللعب، والمذاكرة تساعد الطفل العصبي على تقليل التوتر الناتج عن التغيرات المفاجئة.

3. تعليم الطفل مهارات إدارة الغضب

علمي طفلك طرقًا بسيطة لتهدئة نفسه عند الغضب مثل:

العد من 1 إلى 10.

التنفس العميق.

الرسم أو التلوين للتفريغ العاطفي.

استخدام كلمات للتعبير مثل: "أنا متضايق"، بدلًا من الصراخ أو الضرب.

4. توفير بيئة منزلية هادئة

البيئة التي يسودها التوتر والصراخ تؤثر سلبًا على الطفل العصبي. حاولي قدر الإمكان تقليل الخلافات أمامه، واستخدام لغة إيجابية، وتشجيع السلوك الهادئ بمكافآت صغيرة أو كلمات تشجيع.

5. الابتعاد عن أساليب العنف

الضرب أو العقاب الجسدي لا يساعد الطفل العصبي على تحسين سلوكه، بل يزيد من عناده وتوتره. استخدمي أساليب التربية الإيجابية مثل الحوار، تحديد العواقب المنطقية، والحرمان المؤقت من بعض الامتيازات عند تكرار السلوك السيئ.

6. تشجيع التعبير عن المشاعر

ساعدي طفلك على تسمية مشاعره. استخدمي قصصًا أو ألعابًا تساعده على التفريق بين الغضب، الحزن، الإحباط، والفرح. الطفل الذي يستطيع التعبير عن مشاعره يكون أقل عرضة للانفجار العصبي.

الطفل العصبي

ثالثًا: عادات يومية تعزز هدوء الطفل



النوم الكافي: نقص النوم أحد الأسباب المباشرة لزيادة عصبية الطفل. احرصي على أن يحصل طفلك على ساعات نوم مناسبة لعمره.

الغذاء الصحي: تقليل السكريات والوجبات السريعة، وزيادة الأطعمة الغنية بالأوميغا 3 والمغنيسيوم مثل السمك والموز والمكسرات.

الأنشطة الحركية: الألعاب الرياضية والأنشطة الخارجية تساعد الطفل على تصريف الطاقة الزائدة وتخفيف التوتر.

المشاركة في الأعمال المنزلية: إشراك الطفل في مهام بسيطة داخل البيت يشعره بالمسؤولية والانتماء.

رابعًا: متى تستشيرين مختصًا؟



إذا استمرت نوبات الغضب بشكل متكرر ومبالغ فيه، أو إذا لاحظتِ أن العصبية تؤثر على علاقات طفلك بأصدقائه أو أدائه الدراسي، فقد يكون من المفيد استشارة أخصائي نفسي للأطفال لتقييم الحالة بشكل أعمق ووضع خطة علاجية مناسبة.

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