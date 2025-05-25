مدير تعليم بورسعيد يتابع امتحانات صفوف النقل بمدارس بحر البقر (صور)

تابع طاهر الغرباوي مدير مديرية التربية والتعليم ببورسعيد، اليوم، انتظام سير امتحانات نهاية العام الدراسي لصفوف النقل بمدارس إدارة بحر البقر التعليمية بحضور محمد بدوي مدير عام إدارة بحر البقر التعليمية ورائد شاهين مدير المكتب الفني لمدير المديرية.

مدير مديرية التربية والتعليم ببورسعيد، فيتو

تعليم بورسعيد يتفقد مدارس بحر البقر

وبدأت الجولة بتفقد لجنة مدرسة احميدان سليمان عامر الثانوية المشتركة بالعوامرة رفقة السيد سند مدير المدرسة التى تضم ١٤ لجنة لطلاب الصف الأول الثانوي بإجمالي ٢٧٥ طالبا وطالبة منهم ١٤٩ طالبا بنظام المنازل و١٢٦ طالبا انتظام يؤدون امتحان مادة الرياضيات.

مدير مديرية التربية والتعليم ببورسعيد، فيتو

واطمأن مدير مديرية التربية والتعليم ببورسعيد من مسئولى التطوير التكنولوجي بالمدرسة على كفاءة عمل منظومة التابلت وعلى تمكن دخول جميع الطلاب المنتظمين على منصة الامتحانات دون أى معوقات، موجها بمتابعة امتحانات الصف الثاني الثانوي لمادة اللغة العربية في الفترة الثانية والبالغ عددهم ٢٤٩ طالبا وطالبة منهم ١٠٦ بنظام المنازل و١٤٣ انتظام.

مدير مديرية التربية والتعليم ببورسعيد، فيتو

تعليم بورسعيد يتفقد مدرسة منشية وهدان لغات

كما تفقد الغرباي لجنة مدرسة منشية وهدان الرسمية لغات التي تضم ٤ لجان بإجمالي عدد ٢٤ طالبا وطالبة مقيدين بالصفوف من الثالث إلى الصف السادس وتفقد حجرة النظام والمراقبة للمدرسة، موجها أعضائها بالعمل طبقا للوائح والقوانين المنظمة للعملية الامتحانية لضمان الحفاظ على تكافؤ الفرص لجميع الطلاب.

مدير مديرية التربية والتعليم ببورسعيد، فيتو

واختتم مدير المديرية جولته بتفقد طلاي الصف الثاني الثانوي بمدرسة شهداء يناير الثانوية المشتركة رفقة منى عشري مدير المدرسة التى يبلغ عدد لجانها ٩ لجان للصف الثاني الثانوي بإجمالي ٧٥ طالبا انتظام و١١٥ طالبا وطالبة بنظام المنازل و١٣ لجنة للصف الأول بإجمالي عدد ١٤٤ طالبا انتظام و١٣٨ طالبا وطالبة بنظام المنازل.

مدير مديرية التربية والتعليم ببورسعيد، فيتو

الالتزام بالزي المدرسي

وشدد مدير تعليم بورسعيد خلال الجولة على ضرورة الالتزام بالزي المدرسي ومنع اصطحاب الهاتف المحمول وملحقاته الالكترونية بشكل قاطع داخل اللجان.

مدير مديرية التربية والتعليم ببورسعيد، فيتو

ولفت الغرباوي إلى أن غرفة العمليات بديوان المديرية تحت إشراف مدير عام التعليم العام الأستاذ الحسينى راغب لم تتلقى أي شكاوى تخص تأخير توزيع أوراق الأسئلة والإجابة أو أي مشكلات من شأنها تكدير صفو العملية الامتحانية.

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