الأحد 25 مايو 2025
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وكيل تعليم الدقهلية في جولة لمتابعة امتحانات النقل بمدارس ميت غمر (صور)

متابعة الامتحانات
متابعة الامتحانات بمدارس ميت غمر، فيتو

أجرى اليوم  المهندس محمد الرشيدي وكيل أول وزارة التربية والتعليم في الدقهلية جولة استهدفت متابعة امتحانات النقل للفصل الدراسي الثاني بإدارة ميت غمر التعليمية، حيث أدى اليوم طلاب صفوف النقل.

جولة وكيل تعليم الدقهلية بمدارس ميت غمر

الثالث الابتدائي
الخامس الابتدائي
السادس الابتدائي
الأول الإعدادي
الثاني الإعدادي
الأول الثانوي
الثاني الثانوي

امتحاناتهم في أجواء هادئة ومنظمة سادها الانضباط والالتزام

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المدارس المستهدفة في الجولة 

قام الرشيدي بزيارة اللجان المنعقدة بمدارس ميت غمر:

-مدرسة خالد بن الوليد الابتدائية بدقادوس
-مدرسة التحرير الابتدائية بدقادوس
-مدرسة الشهيد أيمن الدسوقي الثانوية بنات بميت غمر.

توفير بيئة مناسبة وآمنة

حرصت إدارات المدارس على توفير بيئة مناسبة وآمنة تتيح للطلاب أداء الامتحانات بسهولة ويسر مع تطبيق التعليمات الصادرة بشأن انضباط اللجان والالتزام الكامل بالإجراءات التربوية والإدارية بما يضمن تحقيق الشفافية وتكافؤ الفرص لجميع الطلاب.

المتابعة اليومية الميدانية لضمان حسن سير العملية الامتحانية

وجه المهندس محمد الرشيدي وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالدقهلية الشكر والتقدير لكافة عناصر المنظومة التعليمية من قيادات ومعلمين وإداريين على جهودهم المتواصلة مؤكدًا على ضرورة استمرار المتابعة اليومية الميدانية لضمان حسن سير العملية الامتحانية بجميع الإدارات التعليمية.

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