تعليمات عاجلة من تعليم القاهرة بشأن امتحانات النقل والشهادة الإعدادية الترم الثاني

عقدت سماح إبراهيم، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، اليوم الإثنين، اجتماعا موسعًا مع مديري عموم الإدارات التعليمية لمتابعة انضباط الاستعدادات النهائية لانطلاق امتحانات النقل والشهادة الإعدادية الترم الثاني، بحضور همت أبو كيلة وكيل المديرية، وزينب عبد الفتاح وكيل المديرية، ومنى طاهر مدير عام الشئون المالية والإدارية، وخالد عبده مدير عام التعليم الفني.

امتحانات النقل والشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة

واستهلت الاجتماع بالترحيب بالحضور وتقديم الشكر لهم على جهودهم المبذولة، مؤكدة أن الجميع شركاء في المسؤولية للنهوض بالمنظومة التعليمية.

وأكدت على الالتزام بالتعليمات الخاصة بضوابط أعمال الامتحانات والتى تشمل الآتى:

_ ضمان سرية الامتحانات كمسئولية مشتركة بين مدير عام الإدارة التعليمية ووكيل الإدارة.

_ تكليف المتابعين بالمراحل التعليمية بالمرور على مقار لجان الامتحانات قبل بدئها ومراجعة المعايير والشروط الواجب توافرها فى تلك اللجان.

_ التأكد من نظافة الفصول وتجهيزها لما يتناسب مع المرحلة العمرية للطلاب.

_ ممنوع نهائيا اصطحاب الهواتف المحمولة داخل اللجان للطلاب والمعلمين والعاملين.

_ تفعيل القرار الوزارى (٢٠٥) لسنه ٢٠٢٠ الخاص بمكافحة الغش.

_ التواصل مع رؤساء الاحياء للابلاغ عن أى اشغالات بمحيط وأسوار المدارس ومقار اللجان والطرق المؤدية لها.

_ تشكيل غرفة عمليات بالإدارات التعليمية للتواصل المباشر والمستمر بغرفة العمليات المركزية بالمديرية لمتابعة مسار الامتحانات وتذليل كافة العقبات.

وفى نهاية الإجتماع طالبت الجميع بضرورة العمل بروح الفريق الواحد والالتزام بالجدية وتقدير المسئولية والتعاون لتحقيق منظومة امتحانية متكاملة وتوفير أجواء مناسبة هادئة لتحقيق الانضباط والالتزام خلال الامتحانات، وتكاتف الجميع من أجل مصلحة الطلاب والارتقاء بالعملية التعليمية

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.