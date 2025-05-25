سقوط شظايا صاروخ اعتراضي إسرائيلي بالخليل

أفادت هيئة البث الإسرائيلية، في تقرير لها اليوم الأحد، بسقوط شظايا صاروخ اعتراضي في منطقة مفتوحة جنوب الخليل.

ويأتي ذلك بعدما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه اعترض صاروخا أطلق من اليمن باتجاه إسرائيل.

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان صادر عنه اليوم الأحد: رصدنا إطلاق صاروخ من اليمن باتجاه إسرائيل.



صاروخ يمني في أجواء إسرائيل

وأضاف جيش الاحتلال: أنظمة الدفاع الجوي تعمل على اعتراض صاروخ من اليمن ونطلب الالتزام بتعليمات الجبهة الداخلية.

ودوت صفارات الإنذار في القدس وجنوب إسرائيل ومستوطنات الضفة الغربية.

ويوم الخميس الماضي أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، دوي صفارات الإنذار في مناطق واسعة وسط إسرائيل، عقب رصد إطلاق صاروخ من اليمن.

وقبل انطلاق صفارات الإنذار، أعلن جيش الاحتلال رصد إطلاق صاروخ واحد على الأقل من الأراضي اليمنية باتجاه إسرائيل.

وقال في بيان: "تعمل منظومات الدفاع الجوي التابعة لسلاح الجو الإسرائيلي على اعتراض هذا التهديد. يُطلب من الجمهور اتباع إرشادات الدفاع الصادرة عن قيادة الجبهة الداخلية".

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