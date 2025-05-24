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خارج الحدود

جيش الاحتلال يدخل كل ألوية المشاة والمدرعات النظامية إلى غزة

جيش الاحتلال، فيتو
جيش الاحتلال، فيتو

 ذكرت هيئة البث الإسرائيلية في تقرير لها اليوم السبت، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي  أدخل كل ألوية المشاة والمدرعات النظامية إلى قطاع غزة.

جيش الاحتلال يوسع عملياته في غزة 

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي توسيع عملية عربات جدعون في قطاع غزة والتي تهدف إلى تهجير الفلسطينيين من القطاع، وتسببت في سقوط ألاف الشهداء أغلبهم من النساء والأطفال.

 

وفي السياق ذاته نقلت صحيفة معاريف الإسرائيلية عن تقرير لحركة "أمهات على الجبهة"، أن جيش الاحتلال  الإسرائيلي تكبد خسائر فادحة وأن هناك وحدات خسرت نصف قوتها البشرية.

خسائر جيش الاحتلال الإسرائيلي 

وفي وقت سابق أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن مقتل  جندي في صفوفه خلال معارك في جنوب قطاع غزة.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان، إن "الرقيب دانيلو موكانو، وهو جندي في الكتيبة 82، قتل في انهيار مبنى في جنوب  قطاع غزة".

وأضاف البيان أن "الرقيب دانيلو موكانو، 20 عاما، من حولون، مقاتل في فرقة المشاة 51 في الكتيبة 82 من تشكيل "هجوم الجولان" (7)".

وبحسب موقع "واينت" العبري، فإن الجندي الإسرائيلي قتل نتيجة انفجار قنبلة تسبب بانهيار المبنى الذي كان يعمل فيه في جنوب قطاع غزة، مشيرا إلى إصابة مقاتل آخر بجروح طفيفة في الحادث.

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جيش الاحتلال غزة تهجير الفلسطينيين

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