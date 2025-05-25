هيئة عائلات الأسرى: نستحق حكومة بديلة لنتنياهو تهتم بمواطنيها وتعيد المختطفين

قالت عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة، في تصريحات جديدة: نستحق حكومة بديلة لنتنياهو تهتم بمواطنيها وتبذل كل ما في وسعها لإعادة المختطفين.

وكانت هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين بغزة، قد اتهمت نتنياهو بأنه يتجه لتوسيع الحرب بدلا من عقد صفقة تعيد الرهائن.

نتنياهو يريد دفن الرهائن في الأنفاق

وأضافت هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين بغزة: نتنياهو أعلن أنه يريد دفن الرهائن في الأنفاق بتوسيع العملية العسكرية.

وتابعت هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين بغزة أن نتنياهو يريد تعيين رئيس للشاباك غير معني بإعادة الرهائن.

وأشارت إلى أن هذه الحرب تخدم نتنياهو وشركاءه المنفصلين عن المجتمع، وأن نتنياهو يجرنا إلى كارثة ويقودنا إلى حرب ستقتل الرهائن ومزيدا من الجنود.

ترامب الوحيد القادر على إجبار نتنياهو على إنهاء الحرب

واختتمت هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين بغزة: الرئيس الأمريكي ترامب الوحيد القادر على إجبار نتنياهو على إنهاء الحرب.

وقبل وقت سابق اقتحمت قوات الاحتلال بلدة دير الغصون شمال طولكرم في الضفة الغربية، حسبما أفادت تقارير إخبارية.

وعلى جهة أخرى، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن قواته التابعة للقيادة الجنوبية تواصل عملياتها ضد الفصائل الفلسطينية المسلحة في مختلف أنحاء قطاع غزة.

تفكيك منصة الإطلاق

وأشار البيان إلى أنه أمس الأول الجمعة بتوجيه من الاستخبارات العسكرية (أمان) وجهاز الأمن العام (الشاباك)، تم إطلاق قذيفة باتجاه التجمعات السكانية القريبة من قطاع غزة، ورد الجيش الإسرائيلي بضرب وتفكيك منصة الإطلاق التي أطلقت منها القذيفة.

وأزعم البيان أنه وفي إطار عملية "عربات جدعون" "واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال الساعات الـ24 الماضية نشاطه العسكري، حيث قام الجنود بتصفية مسلحين في الميدان، وتفكيك مبان عسكرية مفخخة، ومواقع بنية تحتية تابعة للتنظيمات المسلحة فوق الأرض وتحتها، بالإضافة إلى منصات لإطلاق صواريخ مضادة للدروع".

وتابع: "من جانب آخر نفذ سلاح الجو الإسرائيلي غارات على أكثر من 100 هدف في قطاع غزة خلال اليوم الماضي، استهدفت مسلحين تابعين للتنظيمات المسلحة، ومنشآت عسكرية، ومسارات تحت الأرض، إلى جانب مواقع بنية تحتية أخرى تُستخدم في أنشطة مسلحة".

وأكد جيش الاحتلال الإسرائيلي في ختام بيانه أن "العمليات ستتواصل لإزالة أي تهديد يستهدف المدنيين الإسرائيليين".

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