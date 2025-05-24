ترامب: أمريكا صاحبة تصميم الصواريخ فرط صوتية وروسيا سرقتنا

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب اليوم السبت: إن الولايات المتحدة الأمريكية هي صاحبة تصميم الصواريخ الفرط صوتية لكن روسيا سرقتنا.

ترامب يتهم روسيا بسرقة الصواريخ فرط صوتية

وأضاف دونالد ترامب أن أبطال المؤسسات العسكرية الأمريكية هم من يرفعون اسم البلاد وسأعيد بناء المؤسسات العسكرية الأمريكية كما لم يفعل أي رئيس سابق



وتابع ترامب إن الولايات المتحدة تقدر المؤسسة العسكرية والمحاربين القدامى.

وفي وقت سابق وقع ترامب أمرا تنفيذيا في يناير الماضي أطلق من خلاله نظام الدفاع الجديد يعرف بالقبة الذهبية، ودعا فيه إلى إنشاء برنامج دفاعي متعدد الطبقات، يدمج بين البرامج القائمة في وزارة الدفاع وبين تقنيات جديدة قيد التطوير، مثل المستشعرات والأسلحة الفضائية.

وأوضح خلال مؤتمر صحفي مع وزير الدفاع الأمريكي، أن هدف القبة الذهبية حماية أمريكا من كل الصواريخ حتى لو جاءت من الفضاء بما فيها الفرط صوتية، مشيرًا إلى أن المشروع سيستغرق من عامين ونصف إلى 3 أعوام، وأن تعمل القبة الذهبية بنهاية فترته الرئاسية.

وأردف ترامب قائلًا: "قبتنا الذهبية أكثر تطورًا من تلك التي تملكها إسرائيل، وكل شيء في القبة الذهبية سيكون مصنوعًا في أمريكا، ولا أحد يقترب مما تمتلكه أمريكا في التكنولوجيا الصاروخية، وسنحمي البلاد بنسبة 100%، وتكلفة القبة الذهبية ستبلغ 175 مليار دولار".

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