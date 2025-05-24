لمن أراد التضحية، الأزهر يوضح حكم ترك حلق الشعر وقص الأظافر (فيديو)

موسم الحج 2025، تناول الشيخ أحمد الهادي السعيد، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، بعض مسائل الأضحية والتي منها، حكم ترك الحلق وقص الأظافر للمقبلين على التضحية في عيد الأضحى المبارك.

حكم ترك حلق الشعر وقص الأظافر

ومن جانبه، أوضح الشيخ أحمد الهادي: أنه "من سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم، وكما صح من حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي، فلا يمس من شعره ولا من بشره شيئا».

هل ترك حلق الشعر وقص الأظافر فرض أم سنة؟

وتابع "الهادي" لـ"فيتو": “وذلك تشبها بالحاج، فكما أن الحاج لا يجوز له الحلق والتقصير فهما من محظورات الإحرام، فقد تشبه المضحي بالحاج”، مؤكدا أن هذا استحباب وليس وجوبا.

الإفتاء توضح معنى الإحرام وواجباته ومحظوراته

ومن جانبها، أوضحت دار الإفتاء ما هو الإحرام، مشيرة إلى واجباته والمحظورات فيه، قائلة: إن الإحرام هو: نِيَّة أحد النسكين -الحج أو العمرة-، أو هما معًا، مفرِدًا، أو قارنًا، أو متمتعًا، وهو ركن من أركان الحج والعمرة، لا يصحان بدونه.

واجبات الإحرام

وأضافت أن الواجب هو: ما يحرم تركه اختيارًا لغير ضرورة، ولا يفسد النسك بتركه، وينجبر بالدم، وهي: تجرد الذَّكَر من كل الثياب المخيطة المحيطة؛ فينزع ما عليه من الملابس المعتادة من قميص وعمامة وسراويل وخف، وكشف الرأس للذَّكَر.

محظورات يجب تجنبها في الإحرام

وأكدت أنه يَحْرُم على المُحْرِم أشياء مخصوصة تسمى (المحظورات)؛ هي ما يلي:

- لبس المَخِيط المُحِيط، وهو ما فُصِّل على قدر الجسم أو العضو بالخياطة.

- تغطية الرأس أو جزء منه بالنسبة للرجل، وتغطية الوجه أو جزء منه بالنسبة للمرأة، إلا ما يحتاج إليه لستر الرأس فلا يحرم تغطيته.

- حَلْق الشعر أو دهنه، واستعمال الطِّيب في الثوب والبدن، وتقليم الأظافر، وقتل الصيد.

- عقد النكاح لنفسه أو لغيره بولاية أو وكالة، أما الخِطْبة فتكره.

- مقدمات الجماع من اللمس والتقبيل بشهوة.

فتحرم هذه الأشياء من أوَّل الإحرام إلى التحلل على تفصيلٍ يأتي بيانه بعد ذلك، ومن فعل أي محرم منها وجبت عليه الفدية إن كان عَامِدًا بالإجماع، وإن كان نَاسِيًا فلا فدية على المفتى به.

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