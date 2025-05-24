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مناسك الحج "أحكام وأسرار"، وزير الأوقاف السابق يوضح معنى التلبية وتمامها

الدكتور محمد مختار
الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف السابق، فيتو

أوضح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف السابق، أن التلبية استجابة لنداء رب العالمين، ودعوة أبي الأنبياء إبراهيم (عليه السلام)، واتباع لسنة خاتم الأنبياء والمرسلين سيد الخلق أجمعين سيدنا محمد (صلى الله عليه وسلم)، حيث يردد الحاج: لبيك اللهم لبيك، أي: إجابة لك بعد إجابة، وفوق إجابة، وتسليم لك بعد تسليم، وإثر تسليم، فهي تسليم وخضوع وانقياد مطلق لوجه الكريم.  

وزير الأوقاف السابق: التلبية أن تكون بالقلب والعقل واللسان وسائر الجوارح

وأضاف وزير الأوقاف السابق أن تمام هذه التلبية أن تكون بالقلب والعقل، واللسان وسائر الجوارح، بحيث تمتلك من الإنسان نفسه وكيانه كله، فيصير عبدًا ربَّانيًّا: في حركاته وسكناته، في خضوعه وانقياده، بكل ما تعنيه تلك الكلمات من معان جامعة.  

وزير الأوقاف السابق: من تمام التلبية أيضًا ألا نقف بها عند مشاعر الحج ومناسكه 

وأوضح “جمعة” أن من تمام التلبية أيضًا ألا نقف بها عند مشاعر الحج ومناسكه، إنما يكون ذلك بأن تتحول هذه التلبية إلى منهج حياة، فيراك الله (عز وجل) حيث أمرك وحيث يحب أن يراك، ولا يراك حيث نهاك وحيث لا يحب أن يراك، وبهذا نحقق معنى التلبية.

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