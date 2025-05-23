الحج هو الركن الخامس من أركان الإسلام، وقد أوجبه الله سبحانه وتعالى على كل مسلم ومسلمة مرة فى العمر بشرط الاستطاعة، والحج شرعا: “قصد مخصوص، إلى موضع مخصوص، في وقت مخصوص، بشرائط مخصوصة”، وقد ثبتت فرضية الحج بالكتاب والسنة والإجماع. وفيما يلي نستعرض معكم موعد بداية موسم الحج 2025، وأسماء أيامه وحكم صيام أيام التشريق.

دليل فرضية الحج

فمن الكتاب قوله تعالى: {ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غنى عن العالمين} (آل عمران ٩٧).

ومن السنة، وردت أحاديث عديدة تثبت هذه الفرضية. منها ما ورد عن ابن عمر – رضي الله عنهما – عن النبى – ﷺ – أنه قال: ” بُنى الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان ” أخرجه البخارى فى صحيحه. ووجه الدلالة أن قول النبى – ﷺ -: ” بُنِىَّ الإسلام … ” يدل على أن الحج ركن من أركان الإسلام.

وأما الإجماع: فقد أجمعت الأمة على وجوب الحج فى العمر مرة واحدة على المستطيع. وهو من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة ويكفر جاحده. ومن ثم كان السؤال متى يبدأ الحج ومتى ينتهي؟ ملحا في كل مرة.





متى يبدأ الحج ومتى ينتهي؟

موعد بداية موسم الحج 2025، وأسماء أيامه وحكم صيام أيام التشريق

من المتوقع أن يبدأ موسم الحج 2025 في يوم 8 ذي الحجة، وهو يوم التروية والذي سوف يوافق الأربعاء 4 يونيو 2025. فيما ينتهي الحجاج من أداء موسم الحج في يوم 13 ذي الحجة، والذي سوف يوافق يوم الإثنين 13 يونيو 2025.

تفاصيل رحلة الحج

تشمل الرحلة زيارة أماكن عبادة وإقامة الشعائر الدينية فيها، بما فيها زيارة بيت الله الحرام بمكة المكرمة، وبه الكعبة المشرفة وجبَلَي الصفا والمروة، وبعض المعالم الدينية كمقام سيدنا إبراهيم عليه السلام، وكالحجر الأسود، وغيرها، ويقوم المسلمون في الحج والعمرة بالطواف سبع مرات حول الكعبة المشرفة، والسعي سبع مرات بين الصفا والمروة.

موعد بداية موسم الحج 2025، وأسماء أيامه وحكم صيام أيام التشريق

في وادي مِنى المحاط بالجبال في شرق مكة، يقوم الحجاج بالتخييم على مساحة 2,500,000 متر مربع، وتستوعب نحو 2,600,000 حاج. وتشتمل أيضًا رحلة الحج على الإقامة بمشعرِ منى والمبيت بها، وهي منطقة تقع شمال شرق مكة المكرمة على بعد 7 كيلومترات شمال شرق المسجد الحرام. ومن الطقوس المتعلقة بفريضة الحج الوقوف في اليوم التاسع من شهر ذي الحجة بمشعر عرفة، وهي منطقة تقع على بعد 20 كلم شرقي المسجد الحرام، حيث يجتمع كافة الحجاج من بعد صلاة فجر اليوم التاسع من شهر ذي الحجة إلى أذان المغرب من نفس اليوم.

يعد الوقوف علي جبل عرفات هو ذروة مناسك الحج، ويُمضي الحجاج اليوم المبارك في قراءة القرآن والتسبيح وترديد ""لبيك اللهم لبيك"". ويبقى الحجاج في عرفات حتى غروب الشمس، ثم ينتقلون منها إلى مزدلفة للمبيت فيها.

ينتقل الحجاج بعدها إلى مشعر مزدلفة ويبيتون فيها ليلة العاشر من شهر ذي الحجة، ويعودون مرة أخرى إلى مشعر منى، ويقيمون فيها 3 أيام لمن يرغب أن يستعجل في العودة لوطنه، أو 4 أيام، إذا أراد أن يتأخر. وبعض الحجاج يكملون ويختمون رحلة الحج أو العمرة بزيارة المدينة المنورة.

ينتقل الحجاج بعدها إلى مشعر مزدلفة ويبيتون فيها ليلة العاشر من شهر ذي الحجة، ويعودون مرة أخرى إلى مشعر منى، ويقيمون فيها 3 أيام لمن يرغب أن يستعجل في العودة لوطنه، أو 4 أيام، إذا أراد أن يتأخر. وبعض الحجاج يكملون ويختمون رحلة الحج أو العمرة بزيارة المدينة المنورة.

موعد بداية موسم الحج 2025، وأسماء أيامه وحكم صيام أيام التشريق

أسماء أيام الحج

من المعروف أن أيام الحج 6 أيام في شهر ذي الحجة، وهو الشهر الذي اختصه الله عز وجل، لتُؤدى فيه مناسك الحج كل عام، وهما كما يلي:

يوم التروية: وهو اليوم الثامن من شهر ذي الحجة، وكان يأخذ الحجاج الماء من مكة المكرمة قبل الذهاب لعرفة ومِنى، وهو أول أيام الحج وبدايته. وقفة عرفة: وهو اليوم التاسع من ذي الحجة ويقف فيه الحجاج بجبل عرفات يذكرون الله تعالى. يوم النحر: وهو اليوم العاشر من ذي الحجة واليوم الأول من عيد الأضحى. القَرّ: هو اليوم الحادي عشر من ذي الحجة، وسمي بالقر لأن الحُجاج يقرون فيه إلى مِنى. يوم النفر: وهو اليوم الثاني عشر من ذي الحجة. النفر الثاني: وهو اليوم الثالث عشر من ذي الحجة.

أيام التشريق وحكم صيامها

من المتوقع أن تكون أيام التشريق خلال هذا العام كالتالي: السبت 7 يونيو الحادي عشر من ذي الحجة والأحد 8 يونيو الثاني عشر من ذي الحجة والإثنين 9 يونيو الثالث عشر من ذي الحجة ومن المهم أن نعرف أن أيام التشريق لا يجوز صيامها، فقد نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن صيامها. فهي أيام عيد الأضحى. فقد ورد في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله تعالى".

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