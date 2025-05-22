ملكة الفواكه تغازل العشاق.. بدء طرح بشائر المانجو.. تراجعت 15 جنيها في العبور.. أسعار التجزئة تتراوح بين 20 و120 جنيها.. وهذا موعد إغراق الأسواق

أسعار المانجو في الأسواق، ينتظر المواطنون بداية موسم ملكة الفواكه الصيفية؛ المانجو التي تحتل المرتبة الأولى ضمن الفاكهة الأكثر إقبالًا، وهي فاكهة لها عشاقها في جميع العالم، وفي مصر تتعدد أنواع المانجو التي تزرع محليًّا.

فمتى يبدأ موسم المانجو 2025، وما أسعار المانجو في الأسواق؟

اسعار المانجو اليوم

المانجو بدأ طرحها في أسواق الجملة خلال الشهر الجاري

قال حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة: إن المانجو بدأ طرحها في أسواق الجملة خلال الشهر الجاري، وهي تسمى بـ «بشائر المانجو» أي بدايات طرح المحصول في عروته الجديدة.

حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة

أسعار المانجو البلدي تراجعت 15 جنيهًا في سوق العبور

وأوضح «النجيب» لـ «فيتو» أن سعر المانجو شهد تراجعًا في سوق العبور للجملة، مقارنة ببداية طرحها في هذا الشهر، إذ تراجعت أسعار المانجو البلدي نحو 15 جنيهًا في سوق العبور.

اسعار المانجو اليوم

بدء طرح بشائر المانجو لعدة أنواع

وأضاف: بدأ طرح بشائر المانجو لعدة أنواع وهو ما سيساهم مع غزارة الإنتاج؛ وزيادة المعروض من المانجو خلال الفترة المقبلة؛ في انخفاض أسعار المانجو في الأسواق.

اسعار المانجو اليوم

أسعار المانجو في سوق العبور

وتابع: حاليًّا انخفضت المانجو في سوق الجملة، لتتراوح بين 45 و55 جنيهًا للكيلو، وخاصة المانجو البلدي التي تتراوح بين 20 و30 جنيهًا في سوق العبور.

اسعار المانجو اليوم

المانجو المطروحة حاليًا موجهة إلى محلات العصائر

وقال إن المانجو المطروحة حاليًا في أسواق الجملة ليست لشراء المواطنين وتناولها «ليست للأكل»، بل موجهة إلى محلات العصائر، إذ يقوم أصحاب محلات العصائر بشراء المانجو الخضراء لتخزينها من أجل الاستخدام طوال العام.

سعر المانجو اليوم

موسم المانجو الفعلي للمواطنين يبدأ الشهر المقبل

وأشار «النجيب» إلى أن موسم المانجو الفعلي للمواطنين، سيبدأ الشهر المقبل، والذي معه سيطرح إنتاج مانجو محافظة الإسماعيلية، وباقي المحافظات المنتجة للمانجو في الأسواق.

سعر المانجو اليوم

أسعار المانجو في الأسواق

وفي نفس السياق، تستعرض فيتو سعر المانجو في سوق العبور لجملة الخضراوات والفاكهة، وفقًا لآخر تحديث، إضافة إلى أسعار المانجو في المحال التجارية والسلاسل الغذائية، فضلًا عن سعر كيلو المانجو في أسواق التجزئة وفقًا للبوابة الحكومية، وهي كالأتي:

سعر المانجو اليوم

سعر المانجو في سوق العبور للجملة

تراوح سعر كيلو مانجو بلدي بين 20 و30 جنيهًا. تراوح سعر المانجو جولك بين 30 و50 جنيهًا للكيلو. تراوح سعر المانجو زبدية بين 30 و35 جنيهًا للكيلو تراوحت أسعار المانجو صديقة بين 40 و70 جنيهًا للكيلو.

اسعار المانجو اليوم

أسعار المانجو في أسواق التجزئة

وفيما يخص أسعار المانجو في أسواق التجزئة وفق التقرير الصادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، فجاءت كالآتي:

اسعار المانجو اليوم

أسعار المانجو البلدي في أسواق التجزئة

بلغ متوسط سعر كيلو المانجو البلدي نحو 38 جنيهًا، وتراوحت أسعار المانجو بلدي وفقًا للبوابة الحكومية بين 20 جنيهًا و60 جنيهًا.

سعر المانجو اليوم

أسعار كيلو المانجو في المحال التجارية

كما طرحت بعض السلاسل الغذائية والمحال التجارية؛ بعض أصناف المانجو، وجاءت أسعار المانجو في السلاسل الغذائية كالآتي:

بلغ سعر كيلو مانجو صديقة نحو 95 جنيهًا.

بلغ سعر كيلو مانجو زبدية نحو 45 جنيهًا.

بلغ سعر كيلو مانجو صديقة نحو 120 جنيهًا.

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