الأحد 25 مايو 2025
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رياضة

قبل نهائي دوري الأبطال، باريس سان جيرمان يؤمن الثلاثية المحلية

باريس سان جيرمان،
باريس سان جيرمان، فيتو

باريس سان جيرمان، فرض باريس سان جيرمان سيطرته على بطولات الموسم المحلي في فرنسا، بالفوز بالألقاب الثلاثة وهي الدوري وكأس السوبر وكأس فرنسا.

واستطاع نادي باريس سان جيرمان أن يجمع الثلاثية المحلية، بعدما فاز بلقب كأس السوبر الفرنسي على حساب موناكو، ثم توج بالدوري الفرنسي، قبل أن يحصد لقب الكأس على حساب ستاد ريمس.

باريس سان جيرمان يؤمن الثلاثية المحلية

وحصد باريس سان جيرمان لقب كأس فرنسا للمرة السادسة عشر في تاريخه، ليعزز موقعه في صدارة الأندية المتوجة بالبطولة. 

وسجل أهداف باريس سان جيرمان كل من، برادلي باركولا في الدقيقة 16، والدقيقة 19، وأشرف حكيمي في الدقيقة 43.

ويستعد باريس سان جيرمان لخوض نهائي دوري أبطال أوروبا أمام إنتر ميلان الإيطالي يوم 31 مايو الجاري.

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