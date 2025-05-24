السبت 24 مايو 2025
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رياضة

ديمبيلي وحكيمي على رأس قائمة باريس سان جيرمان أمام ستاد ريمس بنهائي كأس فرنسا

عثمان ديمبيلي،فيتو
عثمان ديمبيلي،فيتو

نهائي كأس فرنسا، اعلن لويس انريكي المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان، قائمة الفريق أمام  ستاد ريمس اليوم السبت، في  المباراة التي ستقام على ملعب “دو فرانس” في نهائي كأس فرنسا 2025.

وتواجد على رأس القائمة عثمان ديمبيلي وأشرف حكيمي 

قائمة باريس سان جيرمان 

 

 

يواجه فريق باريس سان جيرمان، نظيره ستاد ريمس اليوم السبت، في  المباراة التي ستقام على ملعب “دو فرانس” في نهائي كأس فرنسا 2025.

موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد ستاد ريمس في نهائي كأس فرنسا 2025

ومن المقرر أن تقام مباراة  باريس سان جيرمان وستاد ريمس، اليوم السبت، 24 مايو 2025، عند تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على  ملعب “دو فرانس.

ومن المقرر أن تبث المباراة عبر  قنوات “بي إن سبورتس” القطرية وتحديدا على قناة “beIN SPORTS HD 1”. 

 

تشكيل باريس سان جيرمان المتوقع في مباراة ريمس

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما

خط الدفاع: أشرف حكيمي، ماركينيوس، باشو، نونو مينديش

خط الوسط: نيفيس، فيتينيا، رويز

خط الهجوم: عثمان ديمبلي، كفاراتسخيليا

تشكيل ريمس في مواجهة باريس سان جيرمان


 حراسة المرمى: يهفان ضيوف

خط الدفاع: سكيني، أوكومبو، كيبري

خط الوسط: أوريليو بوتا، أتانغانا، غباني، أكيمي

خط الهجوم: جونيا إيتو، سيباتشيو، ناكامورا

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