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رياضة

باريس سان جيرمان بطلا لكأس فرنسا على حساب ستاد ريمس

باريس سان جيرمان،
باريس سان جيرمان، فيتو

نهائي كأس فرنسا، توج باريس سان جيرمان بطلا لكأس فرنسا للموسم الحالي 2024/2025، بعد الفوز على نظيره ستاد ريمس بثلاثة أهداف نظيفة، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب “دو فرانس” في نهائي كأس فرنسا 2025.

وسجل أهداف باريس سان جيرمان كل من، برادلي باركولا في الدقيقة 16، والدقيقة 19، وأشرف حكيمي في الدقيقة 43.

تشكيل باريس سان جيرمان في مباراة ريمس

حراسة المرمى:سافونوف

خط الدفاع: أشرف حكيمي، ماركينيوس، بانشو، نونو مينديش

خط الوسط: نيفيس، فيتينيا، رويز

خط الهجوم: عثمان ديمبلي، كفاراتسخيليا، باركولا

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تشكيل ريمس في مواجهة باريس سان جيرمان

 حراسة المرمى: يهفان ضيوف

خط الدفاع: سكيني، أوكومبو، كيبري

خط الوسط: أوريليو بوتا، أتانغانا، غباني، أكيمي

خط الهجوم: جونيا إيتو، سيباتشيو، ناكامورا

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