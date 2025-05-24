نهائي كأس فرنسا، تعرف على تشكيل باريس سان جيرمان وريمس

نهائي كأس فرنسا، يواجه فريق باريس سان جيرمان، نظيره ستاد ريمس اليوم السبت، في المباراة التي ستقام على ملعب “دو فرانس” في نهائي كأس فرنسا 2025.

تشكيل باريس سان جيرمان في مباراة ريمس

حراسة المرمى:سافونوف

خط الدفاع: أشرف حكيمي، ماركينيوس، بانشو، نونو مينديش

خط الوسط: نيفيس، فيتينيا، رويز

خط الهجوم: عثمان ديمبلي، كفاراتسخيليا، باركولا

تشكيل ريمس في مواجهة باريس سان جيرمان



حراسة المرمى: يهفان ضيوف

خط الدفاع: سكيني، أوكومبو، كيبري

خط الوسط: أوريليو بوتا، أتانغانا، غباني، أكيمي

خط الهجوم: جونيا إيتو، سيباتشيو، ناكامورا

موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد ستاد ريمس في نهائي كأس فرنسا 2025

ومن المقرر أن تقام مباراة باريس سان جيرمان وستاد ريمس، اليوم السبت، 24 مايو 2025، عند تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على ملعب “دو فرانس.

ومن المقرر أن تبث المباراة عبر قنوات “بي إن سبورتس” القطرية وتحديدا على قناة “beIN SPORTS HD 1”.

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