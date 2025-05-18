الأحد 18 مايو 2025
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رياضة

باريس سان جيرمان يفوز على أوكسير 3-1 في الدوري الفرنسي

باريس سان جيرمان،
باريس سان جيرمان، فيتو

نجح باريس سان جيرمان، في قلب الطاولة على ضيفه أوكسير، وتغلب بنتيجة 3-1 مساء أمس السبت، على ملعب حديقة الأمراء، في ليلة تتويجه بلقب الدوري الفرنسي بعد انتهاء منافسات الموسم الجاري.

أهداف مباراة باريس سان جيرمان وأوكسير

وتقدم أوكسير بهدف لاسين سينايوكو في الدقيقة 30، ورد باريس بثلاثية سجلها خفيتشا كفاراتسخيليا "هدفين" وماركينيوس في الدقائق 59 و67 و88.

ورفع باريس سان جيرمان، رصيده إلى 84 نقطة في الصدارة، بينما تجمد رصيد أوكسير عند 42 نقطة في المركز 11.

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باريس سان جيرمان أوكسير الدوري الفرنسي ملعب حديقة الامراء

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