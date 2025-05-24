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خارج الحدود

رئيس حزب إسرائيلي: ديفيد زيني غير مناسب لمنصب رئيس الشاباك

رئيس الشاباك ديفيد
رئيس الشاباك ديفيد زيني، فيتو

قال رئيس حزب الديمقراطيين الإسرائيلي، يائير جولان، اليوم السبت، إن ديفيد زيني غير مناسب لمنصب رئيس الشاباك.

 

جولان:  ديفيد زيني غير مناسب لمنصب رئيس الشاباك

واندلعت مظاهرات في إسرائيل اعتراضا على قرار نتنياهو بتعيين ديفيد زيني رئيسا للشاباك خلفا لرونين بار، وذلك على الرغم من التوصيات القضائية تعارض ذلك القرار.

وأعرب قادة جيش الاحتلال عن استهجانهم لقرار نتنياهو بتعيين رئيسا جديدا للشاباك، حيث لم يخطرهم إلا قبل وقت قصير جدا من إعلان تعيين زيني رئيسا للجهاز الأمني الإسرائيلي.

ومن جانبها قالت المستشارة القضائية الإسرائيلية جالي بهاراف ميارا،: إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو خالف التعليمات القانونية بتعيينه رئيسا جديدا للشاباك.

وفي وقت سابق، أعلن ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو،  أنه تم تعيين اللواء دافيد زيني رئيسا للشاباك خلفا لرونين بار.

 

نتنياهو يعين دافيد زيني رئيسا للشاباك خلفا لرونين بار

ومن جانبها، ذكرت صحيفة هآرتس، أن نتنياهو عين رئيسا جديدا للشاباك خلافا لتوصية المستشارة القضائية، حيث أوصت المستشارة بعدم تعيين رئيس جديد للشاباك حتى يتم وضع قواعد قانونية تضمن حسن سير الإجراءات.

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رئيس الشاباك الشاباك نتنياهو

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